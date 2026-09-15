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Esposo de la vicepresidenta aparece en denuncia por presunta asociación ilícita, según investigación de Expreso

Una investigación de Diario Expreso señala que extrabajadores de Tejidos Pintex presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra 24 personas naturales y jurídicas. Entre los señalados constan Juan Fernando Mera Saa, esposo de la vicepresidenta María José Pinto, y la liquidadora Elizabeth Jiménez.

Redacción de Ecuadorinmediato
Vicepresidenta Pinto

De acuerdo con una investigación publicada por Diario Expreso, extrabajadores de Tejidos Pintex presentaron el 5 de agosto una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de asociación ilícita contra 24 personas naturales y jurídicas.


Según el reportaje, entre los señalados constan Juan Fernando Mera Saa, esposo de la vicepresidenta María José Pinto, y Elizabeth Jiménez, actual liquidadora de la compañía.


Expreso indica que Mera Saa fue presidente de Tejidos Pintex durante dos años, desde 2019. Además, la investigación menciona a Redruf S. A., accionista de Tejidos Pintex, empresa en la que Mera Saa figura como gerente y María José Pinto como accionista.


Los denunciantes pidieron a la Fiscalía investigar varios hechos que, según sostienen, estarían relacionados con el manejo de la compañía. Entre ellos constan la supuesta constitución de un fideicomiso fraudulento, la presunta utilización de testaferros para el cobro de recursos, una posible insolvencia fraudulenta, la presunta elaboración de actas societarias que no corresponderían a la voluntad real de los socios y un supuesto incumplimiento de órdenes de autoridad judicial.


La investigación de Expreso también recoge que la liquidación de Tejidos Pintex mantiene en expectativa a extrabajadores y jubilados. Según ese medio, están pendientes pagos para cerca de 90 jubilados, mientras que entre los bienes por vender constan tres terrenos cuyos avalúos catastrales suman aproximadamente USD 15 millones.


El reportaje añade que Elizabeth Jiménez asumió la liquidación de Pintex el 28 de enero de 2025. Además, señala que registra 15 delegaciones y que forma parte de un grupo de 21 profesionales que concentran cerca de 500 delegaciones de liquidación e intervención en el país.


Expreso también menciona que solicitó entrevistas y pedidos de información a Elizabeth Jiménez y al entonces superintendente Luis Alberto Cabezas-Klaere, pero hasta la publicación de la investigación no habían emitido respuestas.

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