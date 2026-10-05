Organizaciones de derechos humanos exigen investigar presunta tortura en la cárcel de Esmeraldas

La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador exigió a la Fiscalía una investigación inmediata por presuntos actos de tortura durante un operativo militar realizado el 3 de octubre en el Centro de Privación de Libertad Esmeraldas N.º 1. En un comunicado del 5 de octubre, solicitó preservar las evidencias y realizar evaluaciones médicas y psicológicas independientes a las personas presuntamente agredidas.





La organización sostuvo que un video difundido por colectivos de familiares de detenidos muestra a aproximadamente veinte integrantes de las Fuerzas Armadas rodeando y golpeando repetidamente a una persona tendida en el suelo. Añadió que las imágenes registran una actuación similar contra otro detenido.





La Alianza informó que también recibió denuncias de familiares sobre agresiones contra otras personas durante el mismo operativo. Advirtió que las condiciones de encierro y el control de agentes estatales sobre las presuntas víctimas generan riesgos de intimidación, represalias y obstáculos para denunciar.





Entre sus pedidos a la Fiscalía constan la identificación individual del personal militar y de la cadena de mando, así como la revisión de órdenes de operaciones, partes e informes. También solicitó recibir versiones de detenidos, testigos, personal médico penitenciario y familiares en condiciones de confidencialidad y sin presencia de funcionarios de las instituciones denunciadas.





Las organizaciones pidieron preservar las grabaciones de seguridad, el video difundido en su soporte original y cualquier otro registro audiovisual disponible. Además, solicitaron resguardar los libros de novedades, registros de ingreso y salida y comunicaciones institucionales relacionadas con el operativo.





El comunicado también denuncia accesos no autorizados y ataques contra las cuentas y redes sociales de Fernando Bastias Robayo, defensor del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. La Alianza afirmó que, después de denunciar públicamente las presuntas agresiones, recibió amenazas contra su vida e integridad.





Por ello, pidió abrir una investigación específica sobre esos ataques, determinar si tienen relación con su labor de denuncia y evaluar su nivel de riesgo para adoptar medidas de protección con su consentimiento.





A la Defensoría del Pueblo le solicitó realizar una visita inmediata y sin previo aviso a la cárcel, con entrevistas privadas a los detenidos. También pidió investigar la actuación de las Fuerzas Armadas y las posibles responsabilidades institucionales, además de activar mecanismos de protección y seguimiento frente a las amenazas contra Bastias.



