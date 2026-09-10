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Mercedes Caicedo: déficit presupuestario impediría contratar a 700 jueces y CJ plantea optimizar recursos

El déficit de USD 83 millones impediría cubrir las 700 vacantes de jueces que, según la Judicatura, necesita el sistema judicial en 2027.

Redacción de Ecuadorinmediato
Mercedes Caicedo, presidenta CJ

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, informó que la Función Judicial enfrenta un déficit presupuestario de USD 83 millones para 2027, lo que, según explicó, impediría contratar a los 700 jueces que hacen falta.


Caicedo señaló que, ante esta limitación, el Consejo busca redistribuir recursos y carga procesal, debido a que existen jueces con menor número de causas y otros cuyos despachos superan el 100% de su capacidad.


“No solamente se debe a un tema presupuestario”, aclaró. Explicó que otro de los factores es la cantidad de causas pendientes y la baja capacidad de resolución en determinados trámites, por lo que se aplican planes de descongestión y depuración.


Como ejemplo, mencionó a la Unidad Anticorrupción, donde ingresaron 6.669 causas, de las cuales 3.698 correspondían a actos urgentes que requerían un trámite puntual. Según Caicedo, la depuración de este tipo de procesos permitiría reducir la carga y, con ello, la necesidad de más jueces.


Sobre las críticas por audiencias fallidas tras la supresión de la Unidad Anticorrupción, Caicedo sostuvo que entre 2021 y 2026 se registraron 733 audiencias fallidas y 418 diferidas.


También descartó que la resolución 187 genere por sí misma nulidades. Explicó que la disposición transitoria segunda establece que las causas con audiencias ya instaladas, suspendidas o pendientes de decisión, resolución o sentencia deberán continuar con los mismos jueces que las conocían antes de la supresión de las dependencias especializadas.



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