Operativo Gran Fénix–Cantabria deja 21 detenidos por presuntos vínculos con el narcotráfico internacional

La Fiscalía y la Policía ejecutaron 23 allanamientos en Guayas y Los Ríos durante la madrugada de este jueves 8 de octubre. La intervención se desarrolló en una investigación por presuntas vinculaciones con el envío de más de 40 toneladas de cocaína a Europa.





El ministro del Interior, John Reimberg, informó que entre los detenidos hay 19 ciudadanos ecuatorianos y dos servidores policiales en servicio activo. El operativo se realizó en coordinación con Europol, la Guardia Civil y la Policía Nacional de España.





La investigación comenzó en octubre de 2024, tras la incautación de aproximadamente 13.000 paquetes de cocaína en el puerto de Algeciras, España. El contenedor habría salido de una terminal portuaria de Guayaquil.





Reimberg explicó que los investigadores relacionaron 14 incautaciones realizadas en Ecuador, España, Bélgica, Portugal y Países Bajos, que suman aproximadamente 42,5 toneladas de cocaína, valoradas en USD 1.680 millones. Añadió que durante la operación se decomisaron otros cargamentos de 630 kilos y una tonelada y media, valorados en USD 85 millones.





La Policía sostiene que la estructura habría operado desde 2019, con presencia en Guayas, Los Ríos y Pichincha, y conexiones con ciudadanos radicados en Europa y Emiratos Árabes Unidos.





Los investigadores identificaron un entramado de al menos 15 empresas dedicadas a exportar fruta, cacao, mariscos y madera que, de acuerdo con las autoridades, habrían sido utilizadas para ocultar cargamentos de droga entre esos productos.





La institución también informó sobre presuntos vínculos con estructuras relacionadas con la mafia balcánica y la mocromafia. Con ellas se habría coordinado la adquisición de cocaína en laboratorios de Colombia, su traslado a Ecuador y el posterior envío marítimo a Europa.





Reimberg identificó a Jackson Felipe Zambrano como uno de los detenidos y lo señaló como uno de los principales financistas de alias Pipo desde 2022.





Durante los allanamientos se recogieron teléfonos, dispositivos de almacenamiento informático y documentación empresarial y financiera. La Fiscalía informó que la situación jurídica de los sospechosos se resolverá en las próximas horas.





El presidente Daniel Noboa se pronunció sobre el operativo y sostuvo que los cargamentos ocultos entre exportaciones financiaban armas, sicarios y violencia contra las familias ecuatorianas. “Todos van a caer. Los que disparan, los que financian y los que se esconden detrás de empresas”, escribió en sus redes sociales.







