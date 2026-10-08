Inamhi alerta por lluvias y tormentas en Ecuador hasta el 11 de octubre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó sobre lluvias y tormentas en sectores de la Costa, la Sierra y la Amazonía hasta las 10:00 del domingo 11 de octubre de 2026. La alerta comenzó a las 15:00 del miércoles 7 de octubre e identifica zonas con probabilidad de deslizamientos y crecidas de ríos.





En el Litoral, las lluvias de mayor intensidad se esperan en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Manabí y ciertas zonas de Guayas y El Oro. En las áreas clasificadas con nivel muy alto, se prevén precipitaciones de entre 42 y 110 milímetros diarios.





En la región Interandina, la mayor intensidad se concentraría en Pichincha, Bolívar y Loja, además de las zonas occidentales de Imbabura, Cotopaxi, Azuay, Cañar y Carchi.





En la Amazonía se prevén eventos ocasionales de intensidad moderada y puntualmente fuerte en Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza, y eventualmente en Morona Santiago.





El Inamhi advirtió sobre posibles acumulaciones de agua en viviendas, negocios y caminos susceptibles. Las vías también podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla, mientras que las tormentas podrían generar descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte.





El riesgo de crecidas de cuerpos de agua comprende sectores de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Manabí, Guayas y El Oro, así como la cordillera occidental de Cañar, Azuay, Loja y Pichincha.





Entre los factores asociados al pronóstico, la institución menciona el aporte de humedad, la convergencia de vientos y las elevadas temperaturas de la superficie del mar por el desarrollo del evento cálido El Niño.







