Volver a la portada
Actualidad

Ola Bini llega a Suecia tras ser deportado de Ecuador

El ciudadano sueco llegó a Estocolmo después de que las autoridades ecuatorianas revocaran su visa de residencia permanente. La medida se sustentó en informes reservados relacionados con una presunta amenaza a la seguridad del Estado.

Redacción de Ecuadorinmediato
Ola Bini.jpeg

Ola Bini informó este 3 de octubre que llegó a Estocolmo, Suecia, después de ser deportado de Ecuador tras la revocatoria de su visa de residencia permanente.


Bini relató que permaneció en el aeropuerto de Quito hasta la noche del 2 de octubre, cuando dos agentes ecuatorianos lo escoltaron hasta un vuelo. Su recorrido incluyó escalas en Bogotá y Frankfurt antes de llegar al aeropuerto de Arlanda, en Estocolmo.


El procedimiento comenzó el 1 de octubre, cuando fue retenido en el norte de Quito y trasladado a las oficinas de Migración. Su defensa sostuvo que no se le presentó una orden judicial de detención o retención y que posteriormente conoció que su visa había sido revocada.


Posteriormente se realizó una audiencia administrativa y se dispuso su deportación. De acuerdo con su abogado, Carlos Soria, la decisión se sustentó en informes reservados sobre presuntos actos contra la seguridad del Estado. La defensa sostiene que no pudo acceder al contenido de esos documentos.


Bini y su defensa cuestionaron además que la deportación se ejecutara mientras estaba pendiente de resolución un hábeas corpus presentado antes de la audiencia migratoria. Soria informó que la medida también contempla una prohibición de ingreso a Ecuador durante 10 años.


Ya en Suecia, Bini aseguró que continuará con la batalla legal. “Vamos a seguir luchando, seguir los procesos judiciales. No voy a rendirme”, expresó. Añadió que Ecuador es el país donde ha vivido durante 13 años y que lo considera su hogar.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Ecuador está entre los países de América Latina con menor apoyo a la democracia, según Latinobarómetro 2026Actualidad
4 oct 2026

Ecuador está entre los países de América Latina con menor apoyo a la democracia, según Latinobarómetro 2026

El 43 % de los ecuatorianos consultados prefiere la democracia como forma de gobierno. La medición también refleja una baja representación política y una percepción desfavorable sobre la lucha contra el crimen organizado.

Leer más
Petroecuador declara fuerza mayor por incendio en estación de bombeo del SOTE en BaezaActualidad
4 oct 2026

Petroecuador declara fuerza mayor por incendio en estación de bombeo del SOTE en Baeza

La petrolera prevé restablecer el bombeo de crudo dentro de los próximos seis días. Unidades especializadas investigan el incendio registrado el 1 de octubre.

Leer más
CDH anuncia denuncia por tortura contra las Fuerzas Armadas tras video en cárcel de EsmeraldasActualidad
4 oct 2026

CDH anuncia denuncia por tortura contra las Fuerzas Armadas tras video en cárcel de Esmeraldas

Fernando Bastías informó que la organización acudirá el lunes a la Fiscalía y pidió que los militares identificados sean separados de inmediato del centro penitenciario.

Leer más