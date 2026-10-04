Ola Bini llega a Suecia tras ser deportado de Ecuador

Ola Bini informó este 3 de octubre que llegó a Estocolmo, Suecia, después de ser deportado de Ecuador tras la revocatoria de su visa de residencia permanente.





Bini relató que permaneció en el aeropuerto de Quito hasta la noche del 2 de octubre, cuando dos agentes ecuatorianos lo escoltaron hasta un vuelo. Su recorrido incluyó escalas en Bogotá y Frankfurt antes de llegar al aeropuerto de Arlanda, en Estocolmo.





El procedimiento comenzó el 1 de octubre, cuando fue retenido en el norte de Quito y trasladado a las oficinas de Migración. Su defensa sostuvo que no se le presentó una orden judicial de detención o retención y que posteriormente conoció que su visa había sido revocada.





Posteriormente se realizó una audiencia administrativa y se dispuso su deportación. De acuerdo con su abogado, Carlos Soria, la decisión se sustentó en informes reservados sobre presuntos actos contra la seguridad del Estado. La defensa sostiene que no pudo acceder al contenido de esos documentos.





Bini y su defensa cuestionaron además que la deportación se ejecutara mientras estaba pendiente de resolución un hábeas corpus presentado antes de la audiencia migratoria. Soria informó que la medida también contempla una prohibición de ingreso a Ecuador durante 10 años.





Ya en Suecia, Bini aseguró que continuará con la batalla legal. “Vamos a seguir luchando, seguir los procesos judiciales. No voy a rendirme”, expresó. Añadió que Ecuador es el país donde ha vivido durante 13 años y que lo considera su hogar.



