Ola Bini fue deportado a Suecia luego de que Migración revocara su visa

Ola Bini fue deportado a Suecia después de que las autoridades migratorias revocaran su visa y dispusieran su salida del país.





Carlos Soria, abogado de Bini, señaló que la directora de Asuntos Migratorios resolvió su deportación inmediata. Explicó que su defendido no contaba con un pasaporte vigente, por lo que se coordinó con la Embajada de Suecia en Bogotá la emisión de un documento de emergencia para concretar el viaje.





La defensa también cuestionó las condiciones en las que Bini fue trasladado a Migración. Soria sostuvo que fue retenido sin que se le mostrara una orden de detención o retención y calificó la decisión administrativa como “ilegal, arbitraria y completamente inconstitucional”.

Bini afirmó posteriormente que un informe reservado lo señalaba como una amenaza para Ecuador y que la deportación se ejecutó sin esperar que un juez resolviera el habeas corpus presentado por su defensa antes de la audiencia.

El procedimiento migratorio se produjo después de que Bini fuera trasladado a dependencias de Migración para revisar su situación en el país. El ciudadano sueco reside en Ecuador desde 2013.