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Cámara de Acuacultura alerta por aumento de costos y cortes eléctricos en la cadena camaronera

El gremio señala que el incremento de la tarifa eléctrica se suma al encarecimiento de combustibles e insumos utilizados en la producción de camarón

Redacción de Ecuadorinmediato
Camarón

La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) advirtió que los costos de producción del sector camaronero han aumentado por el alza de la tarifa eléctrica, los combustibles y materias primas como la harina y el aceite de pescado.


El gremio señaló que estos incrementos afectan distintos eslabones de la cadena, desde la producción de alimento balanceado hasta el procesamiento y la refrigeración del camarón.


También indicó que las interrupciones del servicio eléctrico generan dificultades para laboratorios, fincas, plantas procesadoras y operaciones que dependen de una cadena de frío continua.


El pronunciamiento se produce mientras los consumidores de Alto Voltaje 1 pagan USD 0,29 por kilovatio hora y los de Alto Voltaje 2, USD 0,30. A esto se suman las desconexiones para grandes industrias, que comenzaron con periodos de 24 horas y fueron ampliadas hasta 72 horas.


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