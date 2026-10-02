CAMDDEPE difiere plantón del 6 de octubre y mantiene pedido para revisar margen de comercialización

La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (CAMDDEPE) resolvió diferir el plantón previsto para el 6 de octubre en Quito, mientras mantiene su pedido para que el Gobierno revise el margen de comercialización que reciben las estaciones de servicio.





El plantón fue anunciado el 15 de septiembre. El gremio sostiene que ese margen permanece congelado desde hace 24 años en 12 centavos por galón y plantea un ajuste que permita cubrir los costos de operación de las estaciones y mantener el abastecimiento de combustibles.





Tras el anuncio, el presidente Daniel Noboa cuestionó la convocatoria y la relacionó con el periodo electoral. “Siempre pasa en estas épocas electorales, pues, que quieran hacer ese tipo de plantones”, afirmó. También sostuvo que el sector “ha hecho mucho dinero por muchos años”.





CAMDDEPE señaló que decidió aplazar la medida luego de registrar avances en las conversaciones con el Gobierno. Entre ellos mencionó el pronunciamiento del ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, quien reconoció públicamente que el margen debe ser revisado, y una reunión mantenida el 22 de septiembre con el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines.





También está pendiente una reunión con el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, para analizar directamente el pedido. El gremio recordó que en octubre de 2025 se acordó una hoja de ruta para revisar el margen durante 2026, sin que hasta el momento se haya concretado el ajuste.





CAMDDEPE aclaró que diferir el plantón no implica retirar su reclamo y que esperará que las reuniones ofrecidas se concreten antes de definir nuevas acciones.



