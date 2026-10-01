Ola Bini denuncia que fue retenido por Migración y que su visa fue revocada

Ola Bini denunció este 1 de octubre que fue retenido por agentes de Migración en Quito y que le informaron sobre la revocatoria de su visa.

Carlos Soria, abogado de Bini, afirmó que su cliente fue interceptado cuando salía de un supermercado en el norte de Quito y trasladado a oficinas de Migración frente al centro comercial El Jardín. También sostuvo que no le mostraron una orden que justificara la retención ni un documento sobre la revocatoria de la visa, y anunció la presentación inmediata de un hábeas corpus.

Bini fue detenido en abril de 2019 en el aeropuerto de Quito. La Fiscalía lo procesó por acceso no consentido a un sistema informático y permaneció alrededor de 70 días en prisión preventiva antes de recuperar su libertad mediante un hábeas corpus.

En enero de 2023, un tribunal lo declaró inocente y levantó las medidas cautelares que pesaban en su contra.