Volver a la portada
Actualidad

Ola Bini denuncia que fue retenido por Migración y que su visa fue revocada

El informático sueco fue trasladado a oficinas de Migración en Quito. Su abogado, Carlos Soria, afirmó que no le presentaron una orden y anunció un hábeas corpus.

Redacción de Ecuadorinmediato
Ola Bini

Ola Bini denunció este 1 de octubre que fue retenido por agentes de Migración en Quito y que le informaron sobre la revocatoria de su visa.

Carlos Soria, abogado de Bini, afirmó que su cliente fue interceptado cuando salía de un supermercado en el norte de Quito y trasladado a oficinas de Migración frente al centro comercial El Jardín. También sostuvo que no le mostraron una orden que justificara la retención ni un documento sobre la revocatoria de la visa, y anunció la presentación inmediata de un hábeas corpus.

Ecuadorinmediato
Ecuadorinmediato
@ecuainm_oficial
·

‼️#URGENTE Carlos Soria, abogado de Ola Bini, afirmó que su defendido fue interceptado por cuatro personas que se identificaron como agentes de Migración y trasladado a sus oficinas en Quito. Sostuvo que no le presentaron una orden ni un documento que justifique su retención y Show more

Image
Ecuadorinmediato
Ecuadorinmediato
@ecuainm_oficial

‼️#URGENTE Ola Bini denuncia que fue retenido por Migración de Ecuador y que le informaron sobre la revocatoria de su visa. Indicó que permanece en las oficinas de Migración, en Quito. DG

Image
Reply
Read more on X

Bini fue detenido en abril de 2019 en el aeropuerto de Quito. La Fiscalía lo procesó por acceso no consentido a un sistema informático y permaneció alrededor de 70 días en prisión preventiva antes de recuperar su libertad mediante un hábeas corpus.

En enero de 2023, un tribunal lo declaró inocente y levantó las medidas cautelares que pesaban en su contra.

Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Mónica Palacios cuestiona ingreso de un citador al Pleno y denuncia persecución en su contraActualidad
1 oct 2026

Mónica Palacios cuestiona ingreso de un citador al Pleno y denuncia persecución en su contra

La legisladora fue notificada durante una sesión de la Asamblea Nacional. Palacios afirmó que es la segunda vez que recibe una citación dentro del hemiciclo y que desconoce el proceso por el que fue requerida.

Leer más
José Manrique queda libre en España un día después de ser detenido por InterpolActualidad
1 oct 2026

José Manrique queda libre en España un día después de ser detenido por Interpol

El procesado en el caso Progen fue liberado tras una audiencia en España. La solicitud formal de extradición desde Ecuador aún no había sido remitida.

Leer más
Colegio de Abogados del Guayas califica de “fracaso institucional” al Consejo de la Judicatura y pide eliminarloActualidad
1 oct 2026

Colegio de Abogados del Guayas califica de “fracaso institucional” al Consejo de la Judicatura y pide eliminarlo

El gremio cuestionó la independencia judicial, el sistema disciplinario y la gestión administrativa del organismo.

Leer más