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José Manrique queda libre en España un día después de ser detenido por Interpol

El procesado en el caso Progen fue liberado tras una audiencia en España. La solicitud formal de extradición desde Ecuador aún no había sido remitida.

Redacción de Ecuadorinmediato
José Walther Manrique

José Walther Manrique Suárez quedó en libertad en España este 1 de octubre, un día después de haber sido detenido por Interpol por su vinculación con el caso Progen, también denominado caso Apagón. Su abogado confirmó la liberación.


La captura se produjo por una orden de ubicación y detención con fines de extradición. Sin embargo, el trámite no avanzó porque la Corte Nacional de Justicia todavía no había enviado a España el pedido formal para su entrega a Ecuador.


Manrique fue vinculado al proceso en agosto de 2026. Fiscalía lo investiga por presunto peculado en los contratos suscritos entre Celec y Progen para los proyectos de generación eléctrica de Quevedo y Salitral. También está relacionado con Astrobryxa S.A., empresa que intervino como subcontratista de Progen.


Su esposa, Karla Saud, también está procesada dentro de la misma causa y fue detenida previamente en España. Ambos solicitaron protección internacional en ese país.

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