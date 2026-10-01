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Mónica Palacios cuestiona ingreso de un citador al Pleno y denuncia persecución en su contra

La legisladora fue notificada durante una sesión de la Asamblea Nacional. Palacios afirmó que es la segunda vez que recibe una citación dentro del hemiciclo y que desconoce el proceso por el que fue requerida.

Redacción de Ecuadorinmediato
Mónica Palacios

La asambleísta Mónica Palacios cuestionó que un citador ingresara al Pleno de la Asamblea Nacional para notificarla mientras se desarrollaba una sesión legislativa.


Durante la diligencia, Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea, señaló que las citaciones pueden practicarse en el domicilio o en el lugar de trabajo y sostuvo que el hemiciclo constituye el lugar de trabajo de los asambleístas. Luego pidió que el citador continuara con la notificación.

Palacios sostuvo que esta es la segunda ocasión en que recibe una citación durante una sesión y afirmó que desconoce de qué trata el nuevo proceso judicial.


La legisladora calificó lo ocurrido como parte de una persecución en su contra y responsabilizó directamente al Gobierno de Daniel Noboa de impulsarla. También cuestionó la actuación de Torres durante la diligencia.

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@ecuainm_oficial
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‼️#URGENTE La asambleísta Mónica Palacios se pronunció luego de que se permitiera el ingreso de un citador al Pleno para notificarla, en plena sesión. Palacios denunció una “persecución política sistemática” en su contra y aseguró que continuará fiscalizando al Gobierno. DG Show more

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@ecuainm_oficial

‼️#URGENTE El presidente encargado de la Asamblea, Esteban Torres, interrumpió el debate de las reformas a la Ley de Inquilinato para permitir la citación judicial a la asambleísta Mónica Palacios. En la transmisión se observa al citador ingresar al hemiciclo tras la autorización

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