Mónica Palacios cuestiona ingreso de un citador al Pleno y denuncia persecución en su contra

La asambleísta Mónica Palacios cuestionó que un citador ingresara al Pleno de la Asamblea Nacional para notificarla mientras se desarrollaba una sesión legislativa.





Durante la diligencia, Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea, señaló que las citaciones pueden practicarse en el domicilio o en el lugar de trabajo y sostuvo que el hemiciclo constituye el lugar de trabajo de los asambleístas. Luego pidió que el citador continuara con la notificación.

Palacios sostuvo que esta es la segunda ocasión en que recibe una citación durante una sesión y afirmó que desconoce de qué trata el nuevo proceso judicial.





La legisladora calificó lo ocurrido como parte de una persecución en su contra y responsabilizó directamente al Gobierno de Daniel Noboa de impulsarla. También cuestionó la actuación de Torres durante la diligencia.



