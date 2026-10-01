Colegio de Abogados del Guayas califica de “fracaso institucional” al Consejo de la Judicatura y pide eliminarlo

El Colegio de Abogados del Guayas calificó de “fracaso institucional” al Consejo de la Judicatura y planteó su eliminación.





Su presidente, Jorge Yánez Barrera, sostuvo que el organismo no ha cumplido con las funciones para las que fue creado y cuestionó que la independencia judicial no haya mejorado con su funcionamiento.





El Colegio denunció tráfico de influencias e interferencias dentro del Consejo de la Judicatura. También cuestionó el uso del error inexcusable y la negligencia en procesos disciplinarios, al sostener que estas figuras han servido para destituir, perseguir o someter a jueces y funcionarios.





Entre sus críticas también constan la falta de mantenimiento e inversión en infraestructura, así como decisiones administrativas que, a criterio del gremio, no han solucionado los problemas de la Función Judicial.





El pronunciamiento menciona además la eliminación de dependencias especializadas en materia anticorrupción y cuestiona la designación de autoridades sin suficiente conocimiento del sistema de justicia.





Finalmente, el Colegio sostuvo que el Consejo acumula años de inacción y planteó su eliminación como parte de una reforma al sistema judicial.



