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Colegio de Abogados del Guayas califica de “fracaso institucional” al Consejo de la Judicatura y pide eliminarlo

El gremio cuestionó la independencia judicial, el sistema disciplinario y la gestión administrativa del organismo.

Redacción de Ecuadorinmediato
CJ

El Colegio de Abogados del Guayas calificó de “fracaso institucional” al Consejo de la Judicatura y planteó su eliminación.


Su presidente, Jorge Yánez Barrera, sostuvo que el organismo no ha cumplido con las funciones para las que fue creado y cuestionó que la independencia judicial no haya mejorado con su funcionamiento.


El Colegio denunció tráfico de influencias e interferencias dentro del Consejo de la Judicatura. También cuestionó el uso del error inexcusable y la negligencia en procesos disciplinarios, al sostener que estas figuras han servido para destituir, perseguir o someter a jueces y funcionarios.


Entre sus críticas también constan la falta de mantenimiento e inversión en infraestructura, así como decisiones administrativas que, a criterio del gremio, no han solucionado los problemas de la Función Judicial.


El pronunciamiento menciona además la eliminación de dependencias especializadas en materia anticorrupción y cuestiona la designación de autoridades sin suficiente conocimiento del sistema de justicia.


Finalmente, el Colegio sostuvo que el Consejo acumula años de inacción y planteó su eliminación como parte de una reforma al sistema judicial.


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