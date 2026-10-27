OEA prevé mayores lluvias y riesgo de inundaciones en la costa de Ecuador por El Niño en 2027

La costa de Ecuador está entre las zonas de América Latina donde se prevén mayores precipitaciones, con riesgo de inundaciones y deslizamientos por El Niño en 2027, informó la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).





En un comunicado del 26 de octubre, el organismo instó a los países a fortalecer la prevención y la preparación durante los últimos meses de 2026 para reducir los impactos humanos y económicos.





La nota técnica fue elaborada por el Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA, junto con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN). El documento plantea que el evento podría alcanzar una intensidad muy fuerte, con efectos sobre la seguridad hídrica, energética y alimentaria y la salud pública.





Mientras para la costa ecuatoriana se proyectan mayores lluvias, otras zonas de la región, como el Caribe insular, Venezuela y la cuenca amazónica, podrían enfrentar fuertes reducciones de precipitaciones y sequías severas.





La hoja de ruta propone fortalecer los sistemas de alerta temprana, prever fuentes alternativas de suministro eléctrico, disponer de fondos de contingencia y reforzar la vigilancia sanitaria y el control de vectores.





«El Niño no se puede evitar, pero buena parte de sus consecuencias, sí», dijo Andrés Sánchez, jefe de la Sección de Agua de la OEA. El organismo destacó que la coordinación entre países y el intercambio oportuno de información serán fundamentales para anticipar los impactos.