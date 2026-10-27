Corte Constitucional realizará el 4 de noviembre una audiencia sobre la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia

La Corte Constitucional realizará el próximo 4 de noviembre, a las 10:00, la audiencia pública sobre la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa, informó la Unión Nacional de Educadores (UNE).









En un comunicado difundido este 26 de octubre, la organización indicó que entre los 11 demandantes están la UNE, INREDH, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), otras organizaciones y personas.









Los demandantes piden a la Corte actuar con independencia, examinar los cuestionamientos de forma y fondo y declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas que, a su criterio, vulneran la Constitución y los derechos de los asegurados del IESS.









«Los fondos del IESS no son caja chica del Gobierno ni mercancía para el negocio financiero», expresó la UNE. La organización sostuvo que estos recursos provienen del trabajo y los aportes de millones de ecuatorianos y deben garantizar pensiones dignas, atención de salud y prestaciones oportunas.









El Comité Ejecutivo Nacional de la UNE también llamó a defender el carácter público y solidario del IESS y rechazó que sus fondos queden expuestos a intereses políticos o financieros.



