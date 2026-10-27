Fiscalía allana casas y oficinas de exfuncionarios del Municipio de Cuenca por presunto peculado

La Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos en domicilios y oficinas de exfuncionarios del Municipio de Cuenca, en Azuay, la madrugada de este martes 27 de octubre, dentro de una investigación previa por presunto peculado.





El operativo contó con el apoyo de más de 30 agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional e incluyó la incautación de bienes y el levantamiento de indicios.





La Fiscalía informó en su cuenta de X que la investigación apunta a una estructura que habría incurrido en irregularidades en la adjudicación de contratos durante una administración municipal en Cuenca. La institución afirmó que recoge indicios para esclarecer los hechos.





La administración de Marisol Peñaloza, alcaldesa subrogante de Cuenca, expresó su disposición a brindar la colaboración necesaria para las diligencias y anunció que esperará información oficial sobre los resultados de la intervención.