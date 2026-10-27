Guayaquil, Samborondón y Durán tendrán clases no presenciales este 27 de octubre en zonas afectadas por inundaciones

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, anunció que este martes 27 de octubre se activará la modalidad no presencial en las zonas de Guayaquil, Samborondón y Durán que presenten afectaciones en la movilidad por inundaciones.

La medida se aplicará conforme al Plan de Continuidad Educativa y con base en la información oficial del COE Nacional.

Alcívar precisó que las instituciones ubicadas en sectores donde las condiciones climáticas permitan un desplazamiento seguro podrán mantener las clases presenciales, según la evaluación y decisión de sus respectivos rectores.

El anuncio ocurre mientras la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informa sobre posibles inundaciones por la coincidencia de lluvias intensas y pleamar en Guayaquil.

De acuerdo con el boletín meteorológico número 83 del Inamhi, se prevén lluvias de moderada a muy fuerte intensidad en Guayas, con mayor intensidad durante el 26 y 27 de octubre. El pronóstico está vigente hasta el 28 de octubre.

Además, Gestión de Riesgos indicó, con base en información del Inocar, que la pleamar de este 26 de octubre estaba prevista para las 19:31, con una altura aproximada de 4,50 metros.

La institución explicó que la coincidencia de ambos fenómenos podría dificultar el drenaje de las aguas lluvias, incrementar su acumulación en las vías y favorecer inundaciones en sectores bajos y zonas cercanas a esteros y cuerpos hídricos.

Gestión de Riesgos recomendó evitar desplazamientos innecesarios, especialmente durante las lluvias nocturnas, no cruzar calles inundadas a pie ni en vehículos y alejarse de postes, cables e instalaciones eléctricas en áreas inundadas. Ante una emergencia, pidió comunicarse al 911.