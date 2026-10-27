Volver a la portada
Actualidad

Guayaquil, Samborondón y Durán tendrán clases no presenciales este 27 de octubre en zonas afectadas por inundaciones

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, informó que los planteles donde exista movilidad segura podrán mantener la presencialidad, previa evaluación de sus rectores.

Redacción de Ecuadorinmediato
Suspensión clases

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, anunció que este martes 27 de octubre se activará la modalidad no presencial en las zonas de Guayaquil, Samborondón y Durán que presenten afectaciones en la movilidad por inundaciones.

La medida se aplicará conforme al Plan de Continuidad Educativa y con base en la información oficial del COE Nacional.

Alcívar precisó que las instituciones ubicadas en sectores donde las condiciones climáticas permitan un desplazamiento seguro podrán mantener las clases presenciales, según la evaluación y decisión de sus respectivos rectores.

El anuncio ocurre mientras la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informa sobre posibles inundaciones por la coincidencia de lluvias intensas y pleamar en Guayaquil.

De acuerdo con el boletín meteorológico número 83 del Inamhi, se prevén lluvias de moderada a muy fuerte intensidad en Guayas, con mayor intensidad durante el 26 y 27 de octubre. El pronóstico está vigente hasta el 28 de octubre.

Además, Gestión de Riesgos indicó, con base en información del Inocar, que la pleamar de este 26 de octubre estaba prevista para las 19:31, con una altura aproximada de 4,50 metros.

La institución explicó que la coincidencia de ambos fenómenos podría dificultar el drenaje de las aguas lluvias, incrementar su acumulación en las vías y favorecer inundaciones en sectores bajos y zonas cercanas a esteros y cuerpos hídricos.

Gestión de Riesgos recomendó evitar desplazamientos innecesarios, especialmente durante las lluvias nocturnas, no cruzar calles inundadas a pie ni en vehículos y alejarse de postes, cables e instalaciones eléctricas en áreas inundadas. Ante una emergencia, pidió comunicarse al 911.

Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Seis presos murieron por asfixia mecánica en Turi, confirma el gobernador del AzuayActualidad
26 oct 2026

Seis presos murieron por asfixia mecánica en Turi, confirma el gobernador del Azuay

Xavier Bermúdez atribuyó los hechos a conflictos entre internos por la reclasificación penitenciaria. Los ocupantes de las celdas fueron identificados y puestos a órdenes de la Fiscalía.

Leer más
Andrés Arauz acusa a Noboa de perseguir a sus opositores para no enfrentarlos en las urnasActualidad
26 oct 2026

Andrés Arauz acusa a Noboa de perseguir a sus opositores para no enfrentarlos en las urnas

El excandidato cuestionó las declaraciones del Gobierno sobre el caso Laberinto, defendió su decisión de permanecer en libertad y anunció acciones para solicitar la excarcelación de Luisa González.

Leer más
AMT investigará el atropellamiento de un perro en el que estuvo involucrado un vehículo institucionalActualidad
26 oct 2026

AMT investigará el atropellamiento de un perro en el que estuvo involucrado un vehículo institucional

La entidad enviará un informe a la Unidad de Bienestar Animal para que actúe dentro de sus competencias.

Leer más