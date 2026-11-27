La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió a los actores políticos y a las autoridades garantizar una jornada de votación en paz y con seguridad. La misión condenó la violencia electoral, en particular los hechos que han causado la muerte de candidatos.





Encabezada por el excanciller chileno Heraldo Muñoz, la misión está en Ecuador desde el 22 de noviembre para observar los preparativos de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Durante su despliegue, sus integrantes se han reunido con más de 50 actores, entre autoridades, candidatos, partidos políticos y representantes de la academia y la sociedad civil.





La OEA también pidió a los electores tomar previsiones ante las condiciones climáticas, ubicar con anticipación sus recintos y planificar el traslado para votar este domingo 29 de noviembre.





Los observadores están desplegados en seis provincias y durante la jornada recorrerán recintos para seguir el proceso desde la votación hasta el escrutinio. La misión pidió que también se respeten los principios democráticos durante el conteo definitivo y el periodo de impugnaciones. Se trata de la 31.ª misión de observación electoral de la OEA en Ecuador.