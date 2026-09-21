Jahiren Noriega denuncia alerta por posible spyware en su celular, computadora y tablet

La asambleísta Jahiren Noriega denunció que recibió una alerta de Apple en la que se advertía que su celular, computadora y tablet estarían comprometidos por un spyware, posiblemente Pegasus.





Según Noriega, la notificación llegó el 13 de agosto. La legisladora sostuvo que este tipo de software puede acceder de forma remota a información privada, activar el micrófono y la cámara y conocer la ubicación del usuario.





La asambleísta relacionó la situación con las advertencias que realizó durante la aprobación de la Ley Orgánica de Inteligencia, el 10 de junio de 2025, cuando cuestionó que la normativa pudiera utilizarse contra opositores políticos u organizaciones sociales.





Noriega afirmó además que otras dos personas opositoras al Gobierno habrían sido objeto de ataques similares.





Ante la alerta, informó que solicitó a una organización internacional un peritaje forense de todos sus dispositivos para determinar el alcance de una eventual intervención.





La legisladora también sostuvo que Pegasus únicamente podría estar en manos del Gobierno Nacional y aseguró que continuará con su actividad política.



