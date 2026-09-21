Incendio en Casitagua deja cerca de 300 hectáreas afectadas y aún no ha sido liquidado
El alcalde Pabel Muñoz informó que el avance de los bomberos permitió contener varios frentes, pero aclaró que el incendio continúa activo. Cerca de 130 efectivos participaron en las labores de combate.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó que el incendio forestal en Casitagua ha afectado cerca de 300 hectáreas y que, aunque se han logrado avances importantes, todavía no puede ser declarado liquidado.
Muñoz señaló que alrededor de 130 bomberos trabajaron en la zona y que una brigada del Ejército llegó para relevar a parte del personal. Durante la jornada también se utilizaron helicópteros, aunque las operaciones aéreas finalizaron a las 18:20.
El alcalde indicó que nuevo equipo llegó al sector y expresó que esperan estar cerca de liquidar el incendio si logran controlar uno de los puntos que todavía permanece activo. En las labores también participaron comuneros vinculados a la conservación del agua en los páramos y alrededor de 60 personas organizadas por el GAD Parroquial de Pomasqui, quienes apoyaron con alimentación y tendido de líneas de mangueras.
El Municipio desplegó además personal del Patronato San José, la Unidad de Bienestar Animal y la Secretaría de Salud para entregar mascarillas, atender animales de compañía y brindar apoyo psicológico a niños y niñas afectados por la emergencia.
Muñoz pidió mantener la vigilancia y denunciar al ECU 911 cualquier quema de basura, quema controlada o acción que pueda provocar un incendio.
El alcalde señaló además que, con este evento, son cerca de 1.300 hectáreas quemadas en el Distrito Metropolitano y pidió sanciones más severas para quienes provoquen incendios.