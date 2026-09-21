Incendio en Casitagua deja cerca de 300 hectáreas afectadas y aún no ha sido liquidado

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó que el incendio forestal en Casitagua ha afectado cerca de 300 hectáreas y que, aunque se han logrado avances importantes, todavía no puede ser declarado liquidado.

Muñoz señaló que alrededor de 130 bomberos trabajaron en la zona y que una brigada del Ejército llegó para relevar a parte del personal. Durante la jornada también se utilizaron helicópteros, aunque las operaciones aéreas finalizaron a las 18:20.

El alcalde indicó que nuevo equipo llegó al sector y expresó que esperan estar cerca de liquidar el incendio si logran controlar uno de los puntos que todavía permanece activo. En las labores también participaron comuneros vinculados a la conservación del agua en los páramos y alrededor de 60 personas organizadas por el GAD Parroquial de Pomasqui, quienes apoyaron con alimentación y tendido de líneas de mangueras.

El Municipio desplegó además personal del Patronato San José, la Unidad de Bienestar Animal y la Secretaría de Salud para entregar mascarillas, atender animales de compañía y brindar apoyo psicológico a niños y niñas afectados por la emergencia.

Muñoz pidió mantener la vigilancia y denunciar al ECU 911 cualquier quema de basura, quema controlada o acción que pueda provocar un incendio.

El alcalde señaló además que, con este evento, son cerca de 1.300 hectáreas quemadas en el Distrito Metropolitano y pidió sanciones más severas para quienes provoquen incendios.