Noboa solicita 15 días de licencia para hacer campaña electoral

El presidente Daniel Noboa solicitó a la Asamblea Nacional licencia para ausentarse temporalmente de sus funciones del 12 al 26 de noviembre, durante la campaña para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El oficio fue enviado el 7 de noviembre a la presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno.





En el documento, Noboa pidió autorización para participar en actividades de apoyo a candidatos afines a su organización política. El mandatario fundamentó su solicitud en el artículo 146 de la Constitución y el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.





La Asamblea convocó al Pleno para el martes 10 de noviembre, a las 10:00. El pedido de licencia consta como segundo punto del orden del día y deberá ser conocido y resuelto por los legisladores.





Noboa había anticipado el 6 de noviembre que pediría entre siete y 15 días de licencia para hacer campaña por los candidatos de Acción Democrática Nacional (ADN). La campaña electoral se desarrollará del 12 al 26 de noviembre y las elecciones están previstas para el 29 de noviembre.



