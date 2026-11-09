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Noboa solicita 15 días de licencia para hacer campaña electoral

El presidente pidió ausentarse del 12 al 26 de noviembre para apoyar a candidatos afines. La Asamblea tratará la solicitud el martes 10 de noviembre; el permiso aún debe ser resuelto.

Redacción de Ecuadorinmediato
Noboa

El presidente Daniel Noboa solicitó a la Asamblea Nacional licencia para ausentarse temporalmente de sus funciones del 12 al 26 de noviembre, durante la campaña para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El oficio fue enviado el 7 de noviembre a la presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno.


En el documento, Noboa pidió autorización para participar en actividades de apoyo a candidatos afines a su organización política. El mandatario fundamentó su solicitud en el artículo 146 de la Constitución y el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.


La Asamblea convocó al Pleno para el martes 10 de noviembre, a las 10:00. El pedido de licencia consta como segundo punto del orden del día y deberá ser conocido y resuelto por los legisladores.


Noboa había anticipado el 6 de noviembre que pediría entre siete y 15 días de licencia para hacer campaña por los candidatos de Acción Democrática Nacional (ADN). La campaña electoral se desarrollará del 12 al 26 de noviembre y las elecciones están previstas para el 29 de noviembre.


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