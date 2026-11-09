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INAMHI prevé lloviznas en varias provincias este lunes 9 de noviembre

El pronóstico contempla lluvias de intensidad normal o moderada en Archidona, Napo. En el resto de las localidades detalladas por el Instituto se esperan lloviznas.

Redacción de Ecuadorinmediato
Lluvia

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) prevé lluvias durante la mañana y la tarde de este lunes 9 de noviembre de 2026, entre las 07:00 y las 19:00 en el territorio continental. Para Galápagos, el pronóstico comprende de 06:00 a 18:00.



En la Costa, se esperan lloviznas al final de la tarde en Eloy Alfaro, Quinindé y San Lorenzo, en Esmeraldas; Daule, Durán, El Empalme, Milagro, Palestina, San Jacinto de Yaguachi y Santa Lucía, en Guayas; y Mocache, Palenque, Puebloviejo, Quevedo y Ventanas, en Los Ríos. También se prevén en varios cantones de Manabí y en Atahualpa, Chilla, El Guabo, Machala, Pasaje y Zaruma, en El Oro. En Santa Elena, la llovizna se espera durante la mañana en toda la provincia; en Santo Domingo de los Tsáchilas y Galápagos, al final de la tarde.



En la Sierra, el INAMHI pronostica lloviznas al final de la tarde en Camilo Ponce Enríquez, Cuenca, Pucará, San Fernando y Santa Isabel, en Azuay; Chillanes, Guaranda y San Miguel, en Bolívar; y los cantones Cañar, El Tambo, La Troncal y Suscal. También se esperan en Cumandá y Pallatanga, en Chimborazo; La Maná, Pangua y Sigchos, en Cotopaxi; y en varios cantones de Loja.



Para Pichincha, el pronóstico incluye Puerto Quito y San Miguel de Los Bancos durante la tarde. En Tungurahua, se prevén lloviznas en Baños de Agua Santa.



En la Amazonía, se esperan lloviznas durante la tarde en Gualaquiza, Logroño, Morona, Taisha y Tiwintza, en Morona Santiago; El Chaco, en Napo; el cantón Orellana; Arajuno, Mera y Santa Clara, en Pastaza; y Gonzalo Pizarro, Shushufindi y Sucumbíos. En Archidona, Napo, se pronostican lluvias de intensidad normal o moderada. En Zamora Chinchipe habrá lloviznas durante la mañana y la tarde en toda la provincia.


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