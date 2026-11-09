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Frente de Defensa Petrolero rechaza memorando entre Petroecuador y ADNOC

La organización cuestiona el acuerdo y pide que se publiquen sus anexos y compromisos. También defiende que Petroecuador mantenga la administración, operación y control estatal del campo Sacha.

Redacción de Ecuadorinmediato
campo sacha

El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano expresó su rechazo al memorando de entendimiento suscrito entre EP Petroecuador y Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) durante la cumbre energética ADIPEC 2026. En un comunicado fechado el 8 de noviembre, la organización calificó el acuerdo como “un nuevo engaño del Gobierno en época de elecciones”.



El Frente sostuvo que Sacha no debe negociarse e indicó que Petroecuador tiene capacidad para realizar inversiones en el campo. Según el comunicado, entre 2007 y 2017 la empresa estatal incrementó las reservas de Sacha en 325 millones de barriles.


También afirmó que, con inversiones anuales de hasta USD 180 millones en tecnología, se podría aumentar la producción en 10.000 barriles diarios en cinco años, de 66.000 a 76.000.



La organización estimó que el campo genera alrededor de USD 1.350 millones anuales y sostiene que esos ingresos corresponden íntegramente al Estado. Además, cuestiona que se plantee atraer inversiones privadas sin demostrar que esa alternativa sería más beneficiosa que fortalecer la operación pública.



El Frente pidió al Gobierno y a Petroecuador publicar el memorando completo, incluidos sus anexos y compromisos; aclarar si contempla inversión, contratación, asociación o participación de ADNOC en Sacha; y presentar los estudios técnicos, financieros y jurídicos que sustenten cualquier propuesta.


Asimismo, solicitó que la comercialización de crudo se realice mediante procedimientos transparentes y que Petroecuador mantenga la administración, operación y control estatal del campo.



Finalmente, pidió a la Asamblea Nacional que ejerza sus atribuciones de fiscalización y requiera información y comparecencias de las autoridades responsables. El comunicado concluye con la consigna: “¡Sacha no se vende, Sacha se defiende!”.


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