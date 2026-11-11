Noboa renueva por 30 días el estado de excepción en ocho provincias

Daniel Noboa firmó el 11 de noviembre el Decreto Ejecutivo 532, que renueva por 30 días el estado de excepción por grave conmoción interna en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.





El texto dispone que se dé cumplimiento, en esas provincias, a los artículos 3, 5 y 6 del Decreto Ejecutivo 498. Estos contemplan la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, el empleo de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional y la requisición temporal de bienes y servicios de origen lícito.





Las medidas se aplicarán exclusivamente para atender los hechos que motivaron la declaratoria y de manera compatible con la campaña electoral, el funcionamiento de los organismos electorales y el ejercicio de los derechos políticos de candidatos, organizaciones políticas y ciudadanía. La disposición agrega que esto no impedirá acciones de seguridad debidamente justificadas.





Las autoridade

s responsables deberán coordinar con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y otras entidades las acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a los efectos del fenómeno de El Niño.





La renovación entrará en vigencia cuando venza el plazo inicial previsto en el Decreto Ejecutivo 498.



