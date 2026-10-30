Noboa reduce al 8% el IVA para servicios turísticos durante el feriado de noviembre
La tarifa se aplicará del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2026, según el Decreto Ejecutivo 526.
El presidente Daniel Noboa decretó la reducción temporal del IVA del 15% al 8% para los servicios definidos como actividades turísticas. La medida regirá el sábado 31 de octubre, domingo 1, lunes 2 y martes 3 de noviembre.
El decreto dispone que los establecimientos turísticos emitan los comprobantes de venta con la tarifa reducida durante esos días. La medida entrará en vigencia después de su publicación en el Registro Oficial.