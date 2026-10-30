Volver a la portada
Actualidad

Noboa reduce al 8% el IVA para servicios turísticos durante el feriado de noviembre

La tarifa se aplicará del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2026, según el Decreto Ejecutivo 526.

Redacción de Ecuadorinmediato
Noboa

El presidente Daniel Noboa decretó la reducción temporal del IVA del 15% al 8% para los servicios definidos como actividades turísticas. La medida regirá el sábado 31 de octubre, domingo 1, lunes 2 y martes 3 de noviembre.



El decreto dispone que los establecimientos turísticos emitan los comprobantes de venta con la tarifa reducida durante esos días. La medida entrará en vigencia después de su publicación en el Registro Oficial.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

INOCAR prevé mar agitado en la costa ecuatoriana durante el feriadoActualidad
30 oct 2026

INOCAR prevé mar agitado en la costa ecuatoriana durante el feriado

El estado del mar será agitado el 30 y 31 de octubre y moderado del 1 al 3 de noviembre. El oleaje llegará desde el suroeste del Pacífico.

Leer más
Ecuarunari alerta sobre el estado de salud de Julián Cruz Mite tras 101 días en prisión preventivaActualidad
30 oct 2026

Ecuarunari alerta sobre el estado de salud de Julián Cruz Mite tras 101 días en prisión preventiva

La organización afirma que el dirigente de la comuna Chojón presenta desnutrición crónica, hipertensión sin control y un cuadro depresivo.

Leer más
Alexandro Tonello niega ilegalidades y asegura que su empresa nunca contrató con la Prefectura de PichinchaActualidad
29 oct 2026

Alexandro Tonello niega ilegalidades y asegura que su empresa nunca contrató con la Prefectura de Pichincha

El candidato respondió a las acusaciones del presidente Daniel Noboa sobre contratos públicos adjudicados a Tonello Soluciones.

Leer más