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Ecuarunari alerta sobre el estado de salud de Julián Cruz Mite tras 101 días en prisión preventiva

La organización afirma que el dirigente de la comuna Chojón presenta desnutrición crónica, hipertensión sin control y un cuadro depresivo.

Redacción de Ecuadorinmediato
Julián Cruz Mite

La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) pidió información sobre la situación médica y la atención de Julián Cruz Mite, presidente de la FECOOPE y dirigente de la comuna ancestral Chojón, en la isla Puná. Según un comunicado difundido el 29 de octubre, lleva 101 días en prisión preventiva y su estado de salud es crítico.


Ecuarunari afirma que Cruz Mite presenta desnutrición crónica, hipertensión sin control y un cuadro depresivo. La organización también sostiene que no se ha informado sobre una valoración médica o psicológica que permita conocer su estado.


El dirigente permanece privado de libertad por su presunta participación en un caso de hurto de camarón ocurrido en 2023. Ecuarunari afirma que el juicio se ha aplazado en varias ocasiones y que, según los antecedentes expuestos por sus defensores, la Fiscalía y la empresa Naturisa no presentaron pruebas que lo vinculen con el delito.


Cruz Mite lleva cerca de 30 años defendiendo los manglares, esteros y tierras comunales de Puná, según Ecuarunari, que demandó garantías para el debido proceso y respeto a su integridad personal.


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