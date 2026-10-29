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Alexandro Tonello niega ilegalidades y asegura que su empresa nunca contrató con la Prefectura de Pichincha

El candidato respondió a las acusaciones del presidente Daniel Noboa sobre contratos públicos adjudicados a Tonello Soluciones.

Redacción de Ecuadorinmediato
Tonello

Alexandro Tonello rechazó las acusaciones del presidente Daniel Noboa sobre contratos públicos adjudicados a Tonello Soluciones, empresa en cuya lista de accionistas aparece su nombre. “No hay ilegalidad. Hay campaña política”, afirmó.


Tonello sostuvo que la empresa fue constituida antes de su participación en política y que los procesos contractuales mencionados corresponden a más de diez años, fueron públicos y se desarrollaron conforme a la normativa vigente. También afirmó que, durante su periodo como viceprefecto, la empresa nunca contrató con el Gobierno de la Provincia de Pichincha.


Noboa afirmó que más de 300 contratos públicos, por más de USD 10,5 millones, fueron adjudicados durante la última década y que una parte correspondió a municipios de Pichincha. El presidente dijo que la información fue enviada a la Contraloría para su revisión.


Tonello es candidato a la Prefectura de Pichincha. En su respuesta, pidió a Noboa no utilizar la investidura presidencial para hacer campaña y dijo que la provincia merece un debate de propuestas.

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