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INOCAR prevé mar agitado en la costa ecuatoriana durante el feriado

El estado del mar será agitado el 30 y 31 de octubre y moderado del 1 al 3 de noviembre. El oleaje llegará desde el suroeste del Pacífico.

Redacción de Ecuadorinmediato
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El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) prevé mar agitado en las costas continental e insular de Ecuador este viernes 30 y sábado 31 de octubre. Del 1 al 3 de noviembre se espera un estado de mar moderado.


El organismo recomendó extremar precauciones, pues las olas podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca. También pidió a la ciudadanía y a los navegantes mantenerse informados por sus canales oficiales.


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