INOCAR prevé mar agitado en la costa ecuatoriana durante el feriado
El estado del mar será agitado el 30 y 31 de octubre y moderado del 1 al 3 de noviembre. El oleaje llegará desde el suroeste del Pacífico.
El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) prevé mar agitado en las costas continental e insular de Ecuador este viernes 30 y sábado 31 de octubre. Del 1 al 3 de noviembre se espera un estado de mar moderado.
El organismo recomendó extremar precauciones, pues las olas podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca. También pidió a la ciudadanía y a los navegantes mantenerse informados por sus canales oficiales.