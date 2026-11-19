El presidente Daniel Noboa se reunirá este jueves 19 de noviembre con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Palacio de Carondelet, en Quito. El encuentro está programado para las 10:00 y se centrará en revisar los acuerdos de seguridad y las acciones contra el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado transnacional.





Entre los mecanismos que forman parte de la agenda están el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), que regula la presencia temporal de tropas y aeronaves estadounidenses; el acuerdo Shiprider para operaciones marítimas; la interdicción aérea, la asistencia técnica y operativa y el intercambio de información.





También se analizará un requerimiento económico de Ecuador para el sector de seguridad hasta 2027, por USD 430,5 millones. De ese monto, USD 356,4 millones corresponden al Ministerio de Defensa y USD 74,1 millones al Ministerio del Interior. Washington, por su parte, solicita cifras sobre la situación en la frontera con Colombia.





La visita forma parte de una gira regional que incluyó actividades en Venezuela y Colombia el miércoles 18 de noviembre. Hegseth ya recibió a Noboa en el Pentágono en junio de este año, cuando abordaron mecanismos de financiamiento y operaciones conjuntas contra las redes delictivas.