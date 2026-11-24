El presidente Daniel Noboa dispuso que el salario básico unificado para 2027 será de USD 500 mensuales, a partir del 1 de enero. La medida consta en el Decreto Ejecutivo 538, firmado en Guayaquil el lunes 23 de noviembre.





El decreto ordena a la ministra de Trabajo poner en conocimiento del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios la fijación del nuevo monto y emitir el acuerdo ministerial correspondiente.





La disposición se expidió luego de que la Asamblea Nacional aprobó, con 83 votos, suspender temporalmente la licencia de campaña de Noboa, entre las 21:45 y las 23:59 de ese lunes.





En un video publicado en Instagram, el presidente dijo que el aumento toma en cuenta el crecimiento de las ventas, el avance de las obras, la generación de empleo en la construcción y la inflación. El decreto menciona una inflación promedio anual proyectada de 2,2% para 2027.