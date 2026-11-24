El Consejo de la Judicatura (CJ) presentó este 23 de noviembre la convocatoria al Concurso Público de Méritos y Oposición para seleccionar y designar a 17 jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).





Del total de plazas, 11 están vacantes. Las otras seis corresponden a la renovación parcial de la Corte prevista para 2027. La fase de postulación comenzará el 1 de diciembre. Los interesados podrán registrarse y cargar los documentos requeridos en la plataforma habilitada en la página web del CJ.





El proceso tendrá varias fases, subfases y actividades. Avanzarán los postulantes que obtengan los puntajes más altos. La Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) brindará apoyo técnico en la prueba de confianza, con la que se determinará la idoneidad de los aspirantes.





La presidenta del CJ, Mercedes Caicedo, señaló que la institución trabajó alrededor de seis meses en la normativa del concurso, que, según el organismo, busca establecer reglas para el proceso y evitar nulidades.