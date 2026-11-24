El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) prevé lluvias de distinta intensidad en Ecuador este martes 24 de noviembre. El pronóstico señala precipitaciones fuertes en zonas de Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manabí, además de sectores de Azuay, Bolívar, Cotopaxi, Imbabura y Pichincha.





En la Costa, las lluvias fuertes se esperan en Eloy Alfaro, Quinindé y San Lorenzo, en Esmeraldas; varios cantones de Guayas y Los Ríos; y El Carmen, Flavio Alfaro y Pichincha, en Manabí. En la Sierra, el pronóstico incluye Camilo Ponce Enríquez, Chimbo, San Miguel, Las Golondrinas, La Maná, Pangua, Quito, Rumiñahui, Puerto Quito y San Miguel de Los Bancos.





Para Santa Elena, Santo Domingo y Galápagos se prevén lluvias normales o moderadas. En otras zonas de la Sierra y la Amazonía se esperan precipitaciones moderadas y lloviznas. El INAMHI indica que los horarios señalados corresponden al periodo de mayor intensidad; durante el resto del día, las lluvias podrían ser más débiles o no presentarse.