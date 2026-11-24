CNEL informó que alrededor de las 20:30 del lunes 23 de noviembre se registró una afectación en el sistema eléctrico. La empresa activó a sus equipos técnicos y operativos para atender cortes en varias localidades de cuatro provincias de su área de cobertura.





La afectación involucró redes de distribución y líneas de transmisión, en medio de las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, señaló CNEL. La empresa indicó que el suministro se restableció progresivamente y que mantiene el monitoreo del sistema.





Esa noche también hubo reportes ciudadanos de cortes en Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Latacunga. En Quito, las alertas llegaron desde sectores como La Carolina, Ponceano, Granda Centeno, Santa Anita y Nueva Aurora.