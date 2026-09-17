Noboa cuestiona plantón de distribuidores de combustibles y lo vincula con época electoral

El presidente Daniel Noboa se refirió al plantón anunciado por la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo para el próximo 6 de octubre y vinculó la convocatoria con el periodo electoral.





“Seguro, siempre pasa en estas épocas electorales, pues, que quieran hacer ese tipo de plantones”, afirmó durante una entrevista.





La convocatoria del gremio se da en medio de su reclamo por un mayor margen de ganancia en la comercialización de combustibles. Sus representantes han señalado problemas de liquidez y han planteado elevar progresivamente ese margen.





Frente a ese pedido, Noboa sostuvo que los distribuidores “han hecho mucho dinero por muchos años” y que actualmente se están sincerando los costos.





“Van a poder seguir haciendo dinero como lo hacían antes, solo que de una manera correcta”, manifestó.





El mandatario también amplió sus críticas al sector empresarial y señaló que la relación con las cámaras de producción es “agridulce”, porque, según dijo, suelen cuestionar las medidas que adopta el Estado.





Noboa afirmó además que la mayoría de las 500 empresas más grandes del país registró un año récord en 2025 y que este año sus ventas se encuentran un 20 % por encima de las del año anterior.





“Se quejan, pero al momento que uno les saca la carpeta y les enseña: ‘Tú acabas de hacer año récord’”, expresó.



