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Noboa asegura que existen pruebas sobre embarcaciones destruidas por EE. UU. en el Pacífico

El presidente afirmó que hay “clara evidencia” de que algunas embarcaciones pesqueras estarían vinculadas al narcotráfico y al desvío de combustible. También señaló que en las últimas seis semanas se han decomisado más de 10 toneladas de cocaína.

Redacción de Ecuadorinmediato
Barcos pesqueros destruidos

El presidente Daniel Noboa se refirió a las operaciones realizadas junto a Estados Unidos en el Pacífico y aseguró que existen elementos que respaldan las acciones contra embarcaciones señaladas por su presunta vinculación con el narcotráfico.


“Hay clara evidencia de eso”, afirmó Noboa al ser consultado sobre barcos que serían utilizados para abastecer de combustible a otras naves relacionadas con actividades ilícitas.


El mandatario aclaró que no se refería a todos los pescadores y sostuvo que algunos se dedicarían al tráfico de combustible en lugar de la pesca.


“No digo que todos los pescadores son así, para nada. Vemos ciertos pescadores que se han dañado y que más se dedican a traficar combustible que a pescar”, expresó.


Noboa también afirmó que durante las últimas seis semanas se han decomisado más de 10 toneladas de cocaína, cuyo valor estimó en alrededor de USD 450 millones.


Durante la entrevista, el presidente sostuvo además que Ecuador reforzará el control de sus fronteras mediante un sistema desarrollado por EDGE, de Emiratos Árabes Unidos, que utiliza inteligencia artificial para detectar movimientos y posibles actividades ilícitas.


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