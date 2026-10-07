Noboa anuncia una reducción de cuatro centavos en los precios de Extra, Ecopaís y diésel

El presidente Daniel Noboa anunció este 7 de octubre de 2026 que los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel bajarán cuatro centavos.





En un comunicado, el mandatario afirmó que el precio del petróleo y el suministro de combustibles están afectados a escala mundial. Sostuvo que, en ese escenario, Ecuador necesita mantener su actividad económica.





“Bajaremos, en beneficio de la ciudadanía, el precio de los combustibles Ecopaís, Extra y diésel en 4 centavos”, expresó.





Noboa también llamó a actuar frente al crimen organizado y la corrupción. Cuestionó a quienes, a su criterio, buscan un país en crisis para obtener otra oportunidad política.





Desde el 12 de septiembre hasta el 11 de octubre de 2026, el precio de venta al público de Extra y Ecopaís es de USD 3,212 por galón y el del diésel Premium es de USD 3,151, conforme al comunicado de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). Los precios se actualizan el día 12 de cada mes y permanecen vigentes hasta el 11 del mes siguiente.