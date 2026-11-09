Noboa anuncia que Extra, Ecopaís y diésel bajarán cinco centavos por galón desde el 12 de noviembre

El presidente Daniel Noboa anunció este lunes 9 de noviembre que los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel disminuirán cinco centavos por galón a partir del 12 de noviembre.





Noboa afirmó, mediante una publicación en su cuenta de X, que esta reducción se suma a los ajustes registrados desde julio y que la disminución acumulada llegará a 19 centavos por galón.





El mandatario también sostuvo que Ecuador se mantiene entre los tres países con los precios de combustibles más bajos de la región.





El pasado 7 de octubre, Noboa anunció una reducción de cuatro centavos en los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel. En ese pronunciamiento, afirmó que el precio del petróleo y el suministro de combustibles estaban afectados a escala mundial y sostuvo que la economía de los ecuatorianos necesitaba el apoyo del Estado y de la empresa privada.





Actualmente, el precio de venta al público de las gasolinas Extra y Ecopaís es de USD 3,175 por galón, mientras que el diésel prémium cuesta USD 3,13 por galón, de acuerdo con la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). Estos valores rigen hasta el 11 de noviembre y son los que disminuirán cinco centavos por galón a partir del 12 de noviembre, conforme al anuncio presidencial.



