Noboa anuncia que Extra, Ecopaís y diésel bajarán cinco centavos por galón desde el 12 de noviembre
El presidente afirmó que, con este ajuste, la reducción acumulada desde julio será de 19 centavos por galón.
El presidente Daniel Noboa anunció este lunes 9 de noviembre que los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel disminuirán cinco centavos por galón a partir del 12 de noviembre.
Noboa afirmó, mediante una publicación en su cuenta de X, que esta reducción se suma a los ajustes registrados desde julio y que la disminución acumulada llegará a 19 centavos por galón.
El mandatario también sostuvo que Ecuador se mantiene entre los tres países con los precios de combustibles más bajos de la región.
El pasado 7 de octubre, Noboa anunció una reducción de cuatro centavos en los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel. En ese pronunciamiento, afirmó que el precio del petróleo y el suministro de combustibles estaban afectados a escala mundial y sostuvo que la economía de los ecuatorianos necesitaba el apoyo del Estado y de la empresa privada.
Actualmente, el precio de venta al público de las gasolinas Extra y Ecopaís es de USD 3,175 por galón, mientras que el diésel prémium cuesta USD 3,13 por galón, de acuerdo con la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). Estos valores rigen hasta el 11 de noviembre y son los que disminuirán cinco centavos por galón a partir del 12 de noviembre, conforme al anuncio presidencial.