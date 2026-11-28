Noboa anuncia nuevos precios para las gasolinas Extra, Ecopaís y el diésel prémium
Desde el 12 de diciembre, los combustibles costarán menos que en el período vigente, que termina el 11 de diciembre
El presidente Daniel Noboa anunció que, desde el 12 de diciembre, las gasolinas Extra y Ecopaís costarán $3,08 por galón y el diésel prémium, $3,02.
Los precios actuales, publicados por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), rigen desde el 12 de noviembre hasta el 11 de diciembre: $3,124 por galón para las gasolinas Extra y Ecopaís, y $3,063 para el diésel prémium. Frente a esos valores, la reducción anunciada es de alrededor de cuatro centavos por galón.
Noboa afirmó que esta será la sexta reducción mensual consecutiva y que, desde junio, la baja acumulada supera los 23 centavos por galón.
El anuncio fue difundido el sábado 28 de noviembre, un día antes de las elecciones seccionales y de los comicios para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.