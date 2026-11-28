El presidente Daniel Noboa anunció que, desde el 12 de diciembre, las gasolinas Extra y Ecopaís costarán $3,08 por galón y el diésel prémium, $3,02.









Los precios actuales, publicados por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), rigen desde el 12 de noviembre hasta el 11 de diciembre: $3,124 por galón para las gasolinas Extra y Ecopaís, y $3,063 para el diésel prémium. Frente a esos valores, la reducción anunciada es de alrededor de cuatro centavos por galón.









Noboa afirmó que esta será la sexta reducción mensual consecutiva y que, desde junio, la baja acumulada supera los 23 centavos por galón.









El anuncio fue difundido el sábado 28 de noviembre, un día antes de las elecciones seccionales y de los comicios para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.



