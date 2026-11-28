Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana, afirmó este sábado 28 de noviembre que el Consejo Nacional Electoral (CNE) habría delegado a sus directores provinciales la facultad de suspender votaciones en casos de fuerza mayor. La dirigente sostuvo que, con esa medida, el organismo se deslindaría de su responsabilidad de garantizar el voto.





El documento plantea una recomendación técnica y jurídica al Pleno del CNE. Si se aprobara, los directores provinciales podrían suspender la votación mediante una resolución motivada cuando un hecho de fuerza mayor o caso fortuito impidiera continuar la jornada. También podrían tomar medidas si no fuera posible instalar las juntas receptoras del voto.





La facultad se limitaría a la jornada de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Cada suspensión tendría que respaldarse con informes técnicos y jurídicos que identifiquen los recintos y las juntas afectadas. Los directores informarían de inmediato al Pleno del CNE y la facultad de declarar la nulidad seguiría en manos de los organismos electorales competentes.





Rivadeneira también sostuvo que el presidente Daniel Noboa habría dispuesto el adelanto del calendario electoral con base en un informe de la Secretaría de Riesgos sobre los efectos de El Niño. Según la dirigente, las inundaciones en la Costa habrían afectado a más de 60.000 familias.



