Noboa anuncia mantenimiento eléctrico para este sábado y toque de queda en la Costa del 1 al 10 de noviembre

El presidente Daniel Noboa anunció que este sábado se realizarán trabajos de mantenimiento e inversión en las redes de transmisión y distribución eléctrica. Afirmó que las intervenciones buscan preparar la infraestructura para los meses que prevé más difíciles por el fenómeno de El Niño, entre finales de noviembre y febrero.





Durante una entrevista en Ambato este 14 de octubre, Noboa sostuvo que las lluvias, inundaciones y la caída de granizo han incrementado las afectaciones a las redes. Afirmó que los incidentes pasaron de unos 20 diarios en un año normal a entre 60 y 70 por día, lo que exige mayores trabajos de mantenimiento.





El mandatario no precisó los sectores, horarios ni si las intervenciones anunciadas para el sábado implicarán suspensiones del suministro. También afirmó que su Gobierno incorporó más de 400 megavatios y otorgó permisos y apoyo para que la empresa privada genere otros 400 megavatios adicionales.





Noboa anunció además una nueva serie de operaciones especiales con toque de queda en las provincias de la Costa entre el 1 y el 10 de noviembre. No detalló el horario de la restricción ni enumeró las provincias en las que se aplicará.





El presidente defendió los resultados del último toque de queda y afirmó que durante su aplicación los delitos disminuyeron un 40%. Sostuvo que en septiembre se incautaron más de ocho toneladas de droga, cuyo valor estimó en USD 400 millones.









Sobre la salud pública, Noboa rechazó que los problemas respondan a falta de presupuesto o inversión. Afirmó que existen fallas estructurales y corrupción dentro del sistema, y denunció el robo de medicamentos e insumos, así como prácticas para forzar derivaciones a clínicas privadas.





El mandatario sostuvo que algunos encargados de bodegas facilitan la sustracción de medicinas y que trabajadores de hospitales roban filtros de diálisis para aumentar las derivaciones. También vinculó a integrantes de estas presuntas redes con grupos criminales como Los Lobos, Los Choneros, Chone Killers y Águilas.





Noboa anunció que el Gobierno trabaja con la empresa privada para compartir inventarios y mejorar la distribución de medicamentos. También afirmó que incorporará Dedalus, un sistema utilizado en 7.800 hospitales del mundo, para controlar procesos y evitar irregularidades.





El presidente cuestionó el uso de los centros de llamadas para dirigir pacientes hacia prestadores privados. Afirmó que, en algunos casos, los propietarios de clínicas son políticos locales que promueven las derivaciones y posteriormente reclaman al Estado.





Ante una consulta sobre la falta de medicinas, cirugías pendientes y un tomógrafo dañado en el hospital del IESS de Ambato, Noboa respondió que recibe propuestas de reformas administrativas y cambios de personal. Sostuvo que estas recomendaciones son evaluadas y que no entregará cuotas a asociaciones ni actores políticos.





El mandatario anunció además que la vía Ambato-Pasa-El Corazón ingresará al presupuesto del próximo año. Sobre Casa U, afirmó que el programa contempla inicialmente cerca de 3.000 residencias universitarias y que su Gobierno buscará ampliar esa cifra a 30.000.