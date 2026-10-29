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Noboa afirma que más de 300 contratos públicos en Pichincha fueron adjudicados a una empresa vinculada a Alexandro Tonello

Tonello renunció a la Viceprefectura de Pichincha el 13 de agosto de 2026 y es candidato a la Prefectura. Noboa dijo que los contratos superan los USD 10,5 millones.

Redacción de Ecuadorinmediato
Alexandro Tonello

El presidente Daniel Noboa afirmó que más de 300 contratos públicos, distribuidos en montos pequeños, suman más de USD 10,5 millones en la última década. Según el mandatario, una parte de esos contratos fue adjudicada por municipios de Pichincha a Tonello Soluciones.


Noboa sostuvo que la empresa está vinculada a Alexandro Tonello, cuyo nombre aparece, según el presidente, en la razón social y en la lista de accionistas. Tonello renunció oficialmente a la Viceprefectura de Pichincha el 13 de agosto de 2026 y es candidato a la Prefectura.


El mandatario dijo que la información fue enviada a la Contraloría para su revisión. En su publicación, acusó a las autoridades locales de priorizar sus intereses.

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