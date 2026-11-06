Noboa afirma que la DEA lleva años investigando a los Estrada y Jacobo Bucaram

El presidente Daniel Noboa afirmó que las acusaciones contra Jaime Estrada Bonilla, su hijo Jaime Estrada Medranda, Jacobo Bucaram y otras dos personas responden a una investigación de varios años de la DEA. El mandatario rechazó que este proceso sea presentado como una persecución política impulsada por su Gobierno.





“Esto no es ni siquiera un caso de Fiscalía del Ecuador”, dijo este viernes 6 de noviembre en FM Mundo. Noboa sostuvo que los involucrados tenían alertas rojas de Interpol y que las acusaciones se tramitan en el Distrito Sur de Nueva York. Cuestionó que los reclamos se dirijan contra las autoridades ecuatorianas y propuso que se presenten ante las autoridades estadounidenses que llevan el caso.





El presidente también afirmó que narcotraficantes y personas vinculadas con la minería ilegal financian candidaturas y lavan dinero en municipios y prefecturas. Sostuvo que su Gobierno no dejará de actuar contra figuras políticas por temor a ser acusado de persecución.





Consultado sobre las investigaciones que involucran a autoridades locales, Noboa dijo que prefiere recibir acusaciones de interferencia antes que ser considerado cómplice. Afirmó que información sobre supuestos casos de corrupción en el Municipio de Quito y la Prefectura de Pichincha fue discutida con la Fiscalía hace más de un año.





Al cierre de su intervención, el mandatario vinculó a Jaime Estrada con parte del financiamiento de la marcha convocada para el sábado 7 de noviembre. “Ya se les cortó el financiamiento, que parte de eso venía de figuras como Jaime Estrada, y ahora veremos qué hacen el sábado”, afirmó.





Noboa confirmó que pedirá licencia para participar en la campaña de las elecciones seccionales. Aunque todavía no definió las fechas, dijo que estará al menos siete días haciendo campaña y mencionó un rango de entre siete y quince días.





El presidente defendió las candidaturas de ADN y afirmó que sus propuestas incluyen agua potable, alcantarillado, iluminación, atención a los barrios y cooperación con el Gobierno en seguridad e infraestructura. También acusó al gobierno municipal de Guayaquil de gastar decenas de millones de dólares en ataques contra el Ejecutivo mediante medios de comunicación y centros de cuentas digitales.





Sobre el fuerte temporal, Noboa afirmó que el Gobierno ha destinado más de USD 200 millones para atender los efectos de El Niño. Situó el periodo más crítico entre finales de diciembre y finales de febrero y sostuvo que, en menos de 72 horas de noviembre, en la Costa llovió cuatro veces el promedio habitual de todo ese mes.





El mandatario confirmó que el alivio financiero para los afectados contempla la suspensión de pagos a la banca pública durante 90 días, sin cargas de intereses en ese periodo. Dijo que la medida está dirigida especialmente a pequeños productores de la Costa y que podría extenderse si las condiciones lo requieren. También pidió que la ayuda se tramite con rapidez en las zonas cuya afectación ya conoce el Estado.





Noboa sostuvo que todavía no es posible determinar el costo total de El Niño, aunque mencionó un escenario de entre USD 2.000 millones y USD 3.000 millones. Afirmó que el Gobierno ya solicitó líneas de crédito de emergencia al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo para utilizarlas si fueran necesarias.





La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, informó que el bono de contingencia para las familias damnificadas puede llegar hasta USD 964 y que el Gobierno destina USD 8,5 millones para estas ayudas. Explicó que equipos del Ministerio de Infraestructura y Transporte evalúan las necesidades de cada familia y aseguró que los bonos continuarán durante los efectos de El Niño, incluso después de las elecciones del 29 de noviembre.





Vélez también pidió al COE que publique cuáles gobiernos autónomos descentralizados cumplieron con las medidas de preparación solicitadas y cuáles no. Incluyó a las prefecturas y mencionó las acciones de dragado que debían realizarse.





Noboa acusó a algunos municipios y prefecturas de no prepararse, incrementar su gasto corriente y ejecutar poca inversión en alcantarillado y limpieza de canales. En el caso de Guayaquil, afirmó que se invirtió la cuarta parte de lo necesario en alcantarillado. Al ser consultado sobre las transferencias estatales a los GAD, reconoció un atraso de dos meses y sostuvo que el promedio de los últimos ocho años ha sido de dos a tres meses.





El mandatario también defendió la sugerencia de adelantar las elecciones por las lluvias. Afirmó que el Gobierno planteó esa posibilidad al CNE porque preveía que la Costa enfrentaría inundaciones durante el periodo inicialmente previsto para la votación.





En salud, Noboa anunció que este mes podría llegar el primer envío grande de medicamentos desde India, después de la firma de un memorando de entendimiento. Dijo que el Gobierno ha solicitado el envío de medicinas con aprobación de la FDA y que trabaja bajo una modalidad similar con Costa Rica, Argentina y Paraguay.





El presidente afirmó que se reforzó el abastecimiento en las zonas más críticas de la Costa y que existen avances en los proyectos hospitalarios de La Libertad, Cayambe y Santa Rosa. También sostuvo que durante los últimos tres meses mejoraron los inventarios y la atención en los hospitales públicos.





Noboa defendió la incorporación del sistema de Dedalus para administrar citas, historias clínicas e inventarios y evitar duplicidades entre el IESS y el Ministerio de Salud. Explicó que el plan piloto funciona en un hospital y comienza en un segundo, que se ampliará a diez y que espera un sistema más establecido durante la segunda mitad de 2027. Añadió que se trabajará con empresas privadas para mejorar el manejo de inventarios.





En materia eléctrica, el presidente rechazó que el sistema sea actualmente deficitario. Afirmó que la oferta se ubica entre 5.400 y 5.500 megavatios y que el país logró cubrir la demanda máxima con todas las industrias conectadas, con una holgura aproximada de 200 megavatios y sin comprar electricidad a Colombia.





Noboa atribuyó esa situación a la recuperación de más de 400 megavatios termoeléctricos, la culminación de Toachi Pilatón y los mantenimientos en Minas San Francisco, Coca Codo Sinclair, Paute y Agoyán. También mencionó un incremento de casi 80 megavatios en Marcel Laniado. En conjunto, afirmó que su gestión incorporó algo más de 1.000 megavatios desde el sector público y unos 500 adicionales desde el privado.





El mandatario sostuvo que entre el 47% y el 48% de las industrias cumplió con la autogeneración prevista y anunció multas para quienes incumplieron. Agradeció a las empresas que invirtieron y se desconectaron del sistema durante las restricciones, y afirmó que tendrán apoyo estatal.





Noboa insistió en que cumplió su compromiso de evitar racionamientos a las familias. Atribuyó las interrupciones registradas a árboles caídos, accidentes contra postes, tormentas eléctricas y otros incidentes. Afirmó que estos eventos pasaron de unos 20 o 25 a entre 70 y 75 por las condiciones climáticas.





El presidente también aseguró que el embalse de Mazar está más de diez metros por encima del nivel registrado en una fecha comparable de 2023 y que los embalses están recuperándose. Dijo que ordenó al general Iturralde trasladarse a Paute y establecer comandos en Mazar, Paute y Coca Codo Sinclair para vigilar las instalaciones. Noboa afirmó que existían intentos de boicotear el suministro eléctrico cerca de las elecciones.





Vélez destacó el proyecto fotovoltaico del Grupo Difare, con una inversión de USD 50 millones y más de 100 hectáreas. Atribuyó su desarrollo a los cambios que ampliaron de 10 a 100 megavatios el límite de generación privada y a la entrega de permisos. Noboa precisó que el proyecto alcanza 82 megavatios con su segunda fase. La secretaria también ofreció apoyo de la Secretaría de la Administración Pública a las industrias que enfrenten demoras en sus trámites de autogeneración.





En economía, Noboa afirmó que las ventas crecieron un 12,4% en octubre, con una inflación del 1,37%, y que el incremento acumulado entre enero y octubre fue del 11,8%. Mencionó aumentos del 8% en Guayas, 17,2% en Pichincha, 9,2% en Manabí y 12% en Azuay. Con esas cifras cuestionó los pronósticos de una fuerte afectación económica por las restricciones eléctricas industriales.





Sobre la proforma presupuestaria de 2027, el presidente sostuvo que un déficit cercano a USD 4.400 millones representa alrededor del 3% del PIB. Dijo que, frente a El Niño, el próximo año no puede ser de ahorro ni austeridad, sino de inversión y apoyo a las familias para sostener la actividad económica.





Noboa no descartó volver al mercado internacional de capitales si existen condiciones favorables. Afirmó que el endeudamiento está entre el 53% y el 54% del PIB y que todavía existe margen. También planteó la posibilidad de acceder a créditos por desastres naturales o realizar operaciones de recompra y emisión de deuda, antes que solicitar exenciones a los compromisos con el FMI.





El mandatario defendió los avances del programa con el Fondo y afirmó que Jóvenes en Acción cuenta con respaldo del FMI y del Banco Mundial. Sostuvo que cumplirá los compromisos financieros, pero que su prioridad será atender a jóvenes, jubilados, madres solteras y familias afectadas.





Noboa también justificó el uso de ingresos no permanentes para financiar gastos permanentes. Afirmó que la inversión en salud, educación, seguridad e infraestructura no puede detenerse por un asunto contable y que los ingresos mineros y los recursos petroleros extraordinarios deben destinarse a la población y a la inversión pública.





Respecto del campo Sacha, el presidente afirmó que el modelo previsto es de servicios y que se pagará por cada barril extraído. Anunció un anticipo de USD 300 millones y un compromiso de inversión de USD 4.855 millones, durante quince años, con una posible prórroga de cinco años.





El mandatario sostuvo que se busca elevar la producción de unos 70.000 a 150.000 barriles diarios y reducir el costo de extracción por barril. Rechazó que se esté regalando el campo y afirmó que se pretende romper intereses vinculados con sus proveedores de servicios. También comparó el esquema con contratos de Shushufindi, Auca y Edén Yuturi suscritos durante el gobierno de Rafael Correa.





Consultado sobre el salario básico de 2027, Noboa no anunció una cifra. Dijo que el incremento deberá responder a la realidad económica y a la inflación, mediante conversaciones entre empleadores y organizaciones de trabajadores.





Al evaluar sus tres años de gobierno, que cumplirá el 23 de noviembre, el presidente afirmó que se ha capturado al 90% de los mayores criminales y que mejoraron el empleo juvenil y los indicadores de seguridad. También sostuvo que la pobreza llegó a su nivel más bajo y que la proforma de 2027 contempla un presupuesto récord para las universidades y una mayor inversión por estudiante en institutos técnicos.