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Juez suspende audiencia de hábeas corpus de Luisa González y aplaza decisión sobre su libertad

Fabián Toscano pidió que se remitan documentos del proceso antes de resolver el recurso. No fijó una fecha para reinstalar la audiencia.

Redacción de Ecuadorinmediato
Luisa G.

El juez Fabián Toscano suspendió la audiencia de hábeas corpus de Luisa González este jueves 5 de noviembre, cerca de las 17:00. Solicitó que se incorporen al expediente la orden de detención, las actas y grabaciones de la audiencia de formulación de cargos y la resolución que dictó la prisión preventiva.


Toscano dijo que esa documentación era necesaria para que el tribunal pudiera resolver. La audiencia, que se realizó de forma telemática, quedó suspendida sin una nueva fecha de reinstalación y sin una decisión sobre el pedido de libertad.


La defensa presentó el recurso para que González pueda enfrentar en libertad el proceso del caso Laberinto. Durante la audiencia, su abogado cuestionó la competencia del juez que ordenó la prisión preventiva. La Procuraduría y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad se opusieron al pedido.


González permanece en prisión preventiva en la cárcel de Riobamba, investigada por presunto lavado de activos en el caso Laberinto. La Revolución Ciudadana, el Partido Socialista Ecuatoriano y Unidad Popular respaldaron la presentación del hábeas corpus. 



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