Noboa afirma que hay indicios contra Luisa González

El presidente Daniel Noboa afirmó que existen indicios contra Luisa González dentro de la investigación sobre el financiamiento de su campaña, aunque reconoció que todavía falta el proceso judicial. En una entrevista con Radio Sucre, defendió las actuaciones contra políticos investigados y rechazó que respondan a motivos ideológicos.





«Según lo que hemos visto y la investigación que se ha hecho, hay indicios que sí. Todavía falta un proceso judicial, falta juicio, falta todo e información que va a ir saliendo», respondió cuando le preguntaron sobre la participación de González.





La excandidata presidencial fue detenida el 22 de octubre en Manabí. Al día siguiente, un juez dictó prisión preventiva contra ella, Santiago Díaz Asque y Wendy Onofre por presunto lavado de activos dentro del caso Laberinto.





Noboa sostuvo que las investigaciones deben continuar aunque involucren a dirigentes políticos, autoridades o sus familiares. Aseguró que también se han denunciado actuaciones de funcionarios de la UAFE, el SRI, la ANT y otros organismos públicos.





«La corrupción no puede ser permitida si es que es de ciertos actores políticos solo porque después griten a los cuatro vientos que es persecución política», expresó.





El mandatario negó haber dicho que Rafael Correa ordenó asesinarlo. Sin embargo, lo acusó de mantener vínculos con personas relacionadas con organizaciones criminales. También afirmó que recursos del narcotráfico y del crimen organizado han financiado campañas de oposición.





Noboa rechazó que se trate de una actuación contra una ideología y aseguró que se han encontrado nexos con el narcotráfico en tres partidos políticos, sin identificarlos.





Respecto al caso Progen, sostuvo que las personas involucradas deben ir a prisión y que el Gobierno ha impulsado acciones legales en Estados Unidos y Suiza. Afirmó que los equipos requieren componentes nuevos y que su adaptación es difícil.





Sobre ATM, aseguró que ya genera 30 de los 60 megavatios contratados y que se están consiguiendo repuestos para completar la capacidad restante. También cuestionó que, mediante una mediación en la Cámara de Comercio de Quito, se concediera una prórroga a la empresa durante la crisis energética.





En materia eléctrica, el presidente reiteró que los hogares no tendrán apagones y defendió las desconexiones al sector industrial. Según explicó, las empresas fueron informadas hace 18 meses de que debían contar con un 30 % de autogeneración, y afirmó que el 45 % de las industrias ya cumple esa condición.





Noboa dijo que el Gobierno conversa con la Cámara de Industrias y Producción y otros gremios sobre un posible alivio tributario para las empresas que realizaron esas inversiones. Sobre las que no cumplieron, dejó abierta la posibilidad de multas.





El mandatario atribuyó la continuidad del suministro residencial a la generación de Toachi Pilatón y a los mantenimientos en Daule Peripa y La Trinitaria. Afirmó que esas intervenciones han evitado varias horas de cortes.





Sobre Colombia, indicó que al momento de la entrevista Ecuador no recibía electricidad de ese país y que el día anterior había recibido alrededor de 50 o 60 megavatios hasta el mediodía.





«No podemos depender de eso», expresó. Añadió que el país debe diversificar sus fuentes de generación y evitar depender exclusivamente de hidroeléctricas o termoeléctricas.





Noboa aseguró que, entre inversiones públicas y privadas, se han incorporado más de 1.100 megavatios en los últimos 18 meses. Anunció que para 2027 se prevé sumar más de 500 megavatios y, en 2028, aproximadamente otros 600.





También explicó que el Gobierno plantea a Ecuacorriente una contribución de USD 1.000 millones para una extensión del proyecto Mirador, que podría combinar efectivo con la construcción de Cardenillo. Estimó una inversión de USD 600 millones para esa hidroeléctrica y una capacidad de entre 450 y 500 megavatios.





La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, anunció para el 11 de noviembre el inicio de obras de Villonaco III, un proyecto eólico privado de 112 megavatios. Asimismo, mencionó una actividad el 13 de noviembre relacionada con el muelle de gas en Monteverde.





Noboa afirmó que este último proyecto contempla una inversión privada superior a USD 200 millones. Además, mencionó avances regulatorios para una inversión de New Fortress en Termogas Machala y una propuesta de conexión mediante una tubería desde el norte de Perú.





Sobre seguridad, defendió haber anunciado anticipadamente el próximo toque de queda, cuyo horario será de 00:00 a 05:00. Argumentó que la medida permite a la ciudadanía organizar sus actividades y desplazamientos durante el feriado.





El presidente relacionó la decisión con la semana 45 del año, en la que, según sus cifras, se registraron 245 homicidios en 2025. Aseguró que en semanas recientes se han contabilizado entre 110 y 125 y sostuvo que busca impedir intentos de generar caos durante el estiaje energético.





En el ámbito electoral, Noboa evitó precisar cuántas alcaldías y prefecturas espera ganar ADN en noviembre. Dijo que el movimiento cuenta con más de 9.300 candidatos y que los resultados dependerán de sus propuestas, recorridos y conexión con los electores.





Afirmó que sus candidaturas se encuentran entre los dos primeros lugares en la mayoría de las provincias, aunque no presentó durante la entrevista los estudios que sustentan esa afirmación.





El mandatario aseguró que el Gobierno puede trabajar con alcaldes y prefectos de otras organizaciones políticas si existe disposición para ejecutar obras. Mencionó como ejemplos a Leonardo Orlando, Clemente Bravo y Manuel Caizabanda.





Noboa también cuestionó a autoridades locales por problemas de agua potable, alcantarillado y gasto público. Acusó a candidatos y administraciones municipales de mantener intereses en la distribución de agua mediante tanqueros, sin identificar a todos los aludidos.





Finalmente, afirmó que el Gobierno trabaja con empresas privadas en la distribución e inventario de medicamentos. Defendió el sistema informático de salud de USD 240 millones y sostuvo que permitirá integrar historias clínicas, evitar duplicaciones y reducir derivaciones a prestadores privados. Vélez precisó que el prototipo se implementa en el Hospital General Pablo Arturo Suárez.