Elena Nájera difunde respuesta del CNE de Esmeraldas sobre caso de Roberta Zambrano

La consejera del Consejo Nacional Electoral, Elena Nájera, publicó la respuesta del director provincial de Esmeraldas, Jorge Marcel Benítez Sánchez, a su pedido de información sobre una posible infracción electoral relacionada con Roberta Zambrano, candidata de ADN a la Alcaldía de Esmeraldas. “Juzguen ustedes”, escribió al compartir el documento.

En su requerimiento del 12 de noviembre de 2026, Nájera insistió en conocer las actuaciones institucionales frente a hechos difundidos públicamente que involucrarían a una niña en un contexto político electoral. Solicitó un informe, en 24 horas, sobre las diligencias, los análisis técnicos y jurídicos y las acciones pendientes.

La respuesta, fechada el 13 de noviembre, sostiene que la Delegación Provincial Electoral no encontró evidencias físicas que permitieran corroborar la presunta participación de una niña. Añade que recibió información de que el evento difundido en redes sociales correspondería a un bingo organizado por moradores del barrio El Arenal.

Benítez también informó que la candidata presentó una declaración juramentada de la persona que aparece en el video, en la que esta declara que no es menor de edad. El director remitió un expediente con la documentación y las actuaciones desarrolladas por la delegación, en coordinación con la Coordinación Nacional de Participación Política.

La publicación se da tras los cuestionamientos de Nájera a otros consejeros del CNE por sus visitas a Carondelet. La consejera afirmó que habían acudido el viernes de la semana anterior y los calificó de “arrodillados al poder”.