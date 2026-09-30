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Noboa adelanta al 16 de noviembre el pago del décimo tercer sueldo para el sector público

El presidente Daniel Noboa anunció que el beneficio se entregará antes de diciembre e invitó al sector privado a sumarse a la medida.

Redacción de Ecuadorinmediato
Presidente Noboa ante la ONU

El presidente Daniel Noboa anunció que este año el décimo tercer sueldo se entregará el 16 de noviembre para quienes trabajan en el sector público. También invitó a las empresas privadas a adelantar este pago a sus trabajadores.


El décimo tercer sueldo, conocido también como bono navideño, corresponde a la doceava parte de las remuneraciones percibidas durante el periodo de cálculo. Para quienes lo reciben de forma acumulada, la legislación establece como fecha límite de pago el 24 de diciembre.


La medida repite una decisión adoptada en 2025. Ese año, Noboa dispuso que el décimo tercer sueldo de los trabajadores del sector público se pagara hasta el 14 de noviembre e invitó al sector privado a sumarse. El anuncio se realizó antes de la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre.


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