“No tenemos pan”: preso denuncia el trato que reciben los detenidos en la cárcel de Esmeraldas

Una persona privada de la libertad denunció desde el interior de la cárcel de Esmeraldas que hay detenidos enfermos que no reciben ayuda y que les faltan alimentos. Responsabilizó al director del centro de impedir que reciban asistencia.





“Tenemos a nuestra familia que nos quiere ayudar, pero todo es el director”, afirmó. El detenido también expresó: “Queremos paz, queremos estar tranquilos. Queremos a nuestra familia”, y solicitó la intervención de las autoridades.





Mientras se escuchaban los reclamos desde el interior, los familiares realizaron un plantón y corearon: “Por una vida digna de nuestro familiar, únete, pueblo”. También exigieron la salida del director.

El reclamo ocurre luego de que la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador solicitó, el 5 de octubre, una investigación por presuntos actos de tortura durante un operativo militar realizado el 3 de octubre en el Centro de Privación de Libertad Esmeraldas N.º 1.





La Alianza sostuvo que un video muestra a aproximadamente veinte militares rodeando y golpeando repetidamente a una persona tendida en el suelo, y una actuación similar contra otro detenido. También informó que recibió denuncias de familiares sobre agresiones contra otras personas durante ese operativo.





Las organizaciones pidieron a la Fiscalía preservar las evidencias, identificar a los militares y a la cadena de mando, y realizar evaluaciones médicas y psicológicas independientes a las presuntas víctimas. A la Defensoría del Pueblo le solicitaron una visita inmediata y sin previo aviso, con entrevistas privadas a los detenidos.



