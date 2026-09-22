Volver a la portada
Actualidad

Niño de cuatro años muere tras picaduras de alacrán; denuncian que no recibió el antídoto en Morona Santiago

El menor fue trasladado entre centros de salud de Tiwintza, Méndez y Macas. Sus familiares aseguran que en ninguno recibió suero antiescorpiónico. La Comisión de Niñez de la Asamblea convocó al ministro de Salud para que explique el caso

Redacción de Ecuadorinmediato
Niño muere por picadura de alacrán

Un niño shuar de cuatro años murió en Morona Santiago después de sufrir tres picaduras de alacrán y ser trasladado por diferentes casas de salud sin recibir el suero antiescorpiónico, de acuerdo con el testimonio de su familia.


El menor, identificado como Jordan Z., pertenecía a la comunidad de Shariana, en el cantón Tiwintza. Su madre relató que el ataque ocurrió mientras la familia se movilizaba por el río Tsuis y que el alacrán lo picó una vez en el rostro y dos veces en una mano.


Tras lo ocurrido, fue llevado al Centro de Salud Santiago. La familia sostiene que allí no disponían del antídoto y que esperaron cerca de cuatro horas por una ambulancia mientras el estado del niño empeoraba.


Posteriormente fue trasladado al Hospital de Méndez y después derivado al Hospital General de Macas. Según el relato de la madre, tampoco en esos establecimientos recibió el medicamento requerido y el menor falleció.


La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional pidió que se esclarezcan las circunstancias de la atención y anunció la convocatoria al ministro de Salud Pública y a las autoridades involucradas para el miércoles 23 de septiembre.


La Comisión sostuvo además que existen otros reportes sobre falta de medicamentos en comunidades de Morona Santiago y exigió al Ministerio de Salud garantizar el abastecimiento permanente de medicinas esenciales en zonas rurales y amazónicas.

Ecuadorinmediato
Ecuadorinmediato
@ecuainm_oficial
·

‼️#URGENTE La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes rechazó las circunstancias en las que murió un niño shuar de cuatro años en Tiwintza, Morona Santiago, tras sufrir tres picaduras de alacrán. Según sus familiares, el menor no recibió suero Show more

Image
Ecuadorinmediato
Ecuadorinmediato
@ecuainm_oficial

‼️#URGENTE Un niño murió en Morona Santiago tras ser picado por un escorpión. Según el relato de su madre, fue trasladado por varios centros de salud, pero no recibió el suero antiescorpiónico que necesitaba. La familia pide que se esclarezca la atención médica recibida y la

Image
Reply
Read more on X

Por su parte, el asambleísta Nankí Saant solicitó al ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, información detallada sobre el stock de medicamentos e insumos, su distribución territorial y la capacidad de respuesta de la red pública en la provincia.


Ademas, pidió conocer qué medicamentos fueron incluidos en las seis toneladas que el Gobierno anunció haber entregado a Morona Santiago el pasado 11 de septiembre, en qué cantidades y a qué establecimientos fueron distribuidos.

Ecuadorinmediato
Ecuadorinmediato
@ecuainm_oficial
·

‼️#URGENTE El asambleísta Nanki Saant solicitó al ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, información sobre el stock y distribución de medicamentos e insumos médicos en Morona Santiago, tras la muerte de un niño shuar por picaduras de alacrán. También pidió detalles sobre las seis Show more

Image
Ecuadorinmediato
Ecuadorinmediato
@ecuainm_oficial

‼️#URGENTE Un niño murió en Morona Santiago tras ser picado por un escorpión. Según el relato de su madre, fue trasladado por varios centros de salud, pero no recibió el suero antiescorpiónico que necesitaba. La familia pide que se esclarezca la atención médica recibida y la

Image
Reply
Read more on X


La familia del niño pidió que se determinen las circunstancias en las que recibió atención médica y que se garantice la disponibilidad de insumos para emergencias provocadas por animales ponzoñosos en las comunidades amazónicas.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Pedido para revisar gestión de Pabel Muñoz por incendios no alcanzó los votos en el Pleno de la AsambleaActualidad
22 sep 2026

Pedido para revisar gestión de Pabel Muñoz por incendios no alcanzó los votos en el Pleno de la Asamblea

La propuesta de Inés Alarcón obtuvo 75 votos afirmativos, dos menos de los necesarios. El debate enfrentó a ADN y Revolución Ciudadana por el alcance de la fiscalización legislativa sobre los municipios.

Leer más
Juez Ángel Torres admite denuncia contra Jorge Yunda y Carla Cevallos por presunta campaña anticipadaActualidad
22 sep 2026

Juez Ángel Torres admite denuncia contra Jorge Yunda y Carla Cevallos por presunta campaña anticipada

El magistrado del Tribunal Contencioso Electoral fijó para el 7 de octubre la audiencia oral única de prueba y alegatos. Los candidatos de Avanza tendrán cinco días para responder y presentar sus pruebas de descargo.

Leer más
Noboa dice que Emiratos Árabes Unidos es el principal interesado en Sacha y plantea duplicar su producciónActualidad
22 sep 2026

Noboa dice que Emiratos Árabes Unidos es el principal interesado en Sacha y plantea duplicar su producción

El presidente señaló que empresas vinculadas a Emiratos Árabes Unidos han mostrado interés en el campo petrolero. También abordó cooperación en seguridad, inversión extranjera, economía y relación con Estados Unidos.

Leer más