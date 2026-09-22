Niño de cuatro años muere tras picaduras de alacrán; denuncian que no recibió el antídoto en Morona Santiago
El menor fue trasladado entre centros de salud de Tiwintza, Méndez y Macas. Sus familiares aseguran que en ninguno recibió suero antiescorpiónico. La Comisión de Niñez de la Asamblea convocó al ministro de Salud para que explique el caso
Un niño shuar de cuatro años murió en Morona Santiago después de sufrir tres picaduras de alacrán y ser trasladado por diferentes casas de salud sin recibir el suero antiescorpiónico, de acuerdo con el testimonio de su familia.
El menor, identificado como Jordan Z., pertenecía a la comunidad de Shariana, en el cantón Tiwintza. Su madre relató que el ataque ocurrió mientras la familia se movilizaba por el río Tsuis y que el alacrán lo picó una vez en el rostro y dos veces en una mano.
Tras lo ocurrido, fue llevado al Centro de Salud Santiago. La familia sostiene que allí no disponían del antídoto y que esperaron cerca de cuatro horas por una ambulancia mientras el estado del niño empeoraba.
Posteriormente fue trasladado al Hospital de Méndez y después derivado al Hospital General de Macas. Según el relato de la madre, tampoco en esos establecimientos recibió el medicamento requerido y el menor falleció.
La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional pidió que se esclarezcan las circunstancias de la atención y anunció la convocatoria al ministro de Salud Pública y a las autoridades involucradas para el miércoles 23 de septiembre.
La Comisión sostuvo además que existen otros reportes sobre falta de medicamentos en comunidades de Morona Santiago y exigió al Ministerio de Salud garantizar el abastecimiento permanente de medicinas esenciales en zonas rurales y amazónicas.
Por su parte, el asambleísta Nankí Saant solicitó al ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, información detallada sobre el stock de medicamentos e insumos, su distribución territorial y la capacidad de respuesta de la red pública en la provincia.
Ademas, pidió conocer qué medicamentos fueron incluidos en las seis toneladas que el Gobierno anunció haber entregado a Morona Santiago el pasado 11 de septiembre, en qué cantidades y a qué establecimientos fueron distribuidos.
La familia del niño pidió que se determinen las circunstancias en las que recibió atención médica y que se garantice la disponibilidad de insumos para emergencias provocadas por animales ponzoñosos en las comunidades amazónicas.