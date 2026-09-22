Niño de cuatro años muere tras picaduras de alacrán; denuncian que no recibió el antídoto en Morona Santiago

Un niño shuar de cuatro años murió en Morona Santiago después de sufrir tres picaduras de alacrán y ser trasladado por diferentes casas de salud sin recibir el suero antiescorpiónico, de acuerdo con el testimonio de su familia.





El menor, identificado como Jordan Z., pertenecía a la comunidad de Shariana, en el cantón Tiwintza. Su madre relató que el ataque ocurrió mientras la familia se movilizaba por el río Tsuis y que el alacrán lo picó una vez en el rostro y dos veces en una mano.





Tras lo ocurrido, fue llevado al Centro de Salud Santiago. La familia sostiene que allí no disponían del antídoto y que esperaron cerca de cuatro horas por una ambulancia mientras el estado del niño empeoraba.





Posteriormente fue trasladado al Hospital de Méndez y después derivado al Hospital General de Macas. Según el relato de la madre, tampoco en esos establecimientos recibió el medicamento requerido y el menor falleció.





La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional pidió que se esclarezcan las circunstancias de la atención y anunció la convocatoria al ministro de Salud Pública y a las autoridades involucradas para el miércoles 23 de septiembre.





La Comisión sostuvo además que existen otros reportes sobre falta de medicamentos en comunidades de Morona Santiago y exigió al Ministerio de Salud garantizar el abastecimiento permanente de medicinas esenciales en zonas rurales y amazónicas.

Por su parte, el asambleísta Nankí Saant solicitó al ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, información detallada sobre el stock de medicamentos e insumos, su distribución territorial y la capacidad de respuesta de la red pública en la provincia.





Ademas, pidió conocer qué medicamentos fueron incluidos en las seis toneladas que el Gobierno anunció haber entregado a Morona Santiago el pasado 11 de septiembre, en qué cantidades y a qué establecimientos fueron distribuidos.





La familia del niño pidió que se determinen las circunstancias en las que recibió atención médica y que se garantice la disponibilidad de insumos para emergencias provocadas por animales ponzoñosos en las comunidades amazónicas.



