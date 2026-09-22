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Juez Ángel Torres admite denuncia contra Jorge Yunda y Carla Cevallos por presunta campaña anticipada

El magistrado del Tribunal Contencioso Electoral fijó para el 7 de octubre la audiencia oral única de prueba y alegatos. Los candidatos de Avanza tendrán cinco días para responder y presentar sus pruebas de descargo.

Redacción de Ecuadorinmediato
Yunda y Cevallos denunciados

El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, admitió a trámite la denuncia presentada por Michelle Álvarez Solano y Alejandra Moya Alarcón contra Jorge Yunda, candidato a la Alcaldía de Quito, y Carla Cevallos, candidata a la Prefectura de Pichincha, ambos por Avanza.


La causa se tramita por una presunta infracción electoral grave relacionada con actos de campaña anticipada.


Torres dispuso citar a Yunda y Cevallos y les concedió un plazo de cinco días para contestar la denuncia y presentar las pruebas de descargo que consideren pertinentes.


La audiencia oral única de prueba y alegatos fue fijada para el miércoles 7 de octubre de 2026, a las 10:00, en la sede del Tribunal Contencioso Electoral.


El juez también aceptó una prueba testimonial solicitada por la parte denunciante y dispuso que los candidatos cuenten con defensa técnica durante el proceso.


Además, advirtió que, si los denunciados no comparecen a la audiencia y no justifican su ausencia, la diligencia podrá desarrollarse en rebeldía.


La denuncia está relacionada con una presunta infracción electoral grave contemplada en el Código de la Democracia.


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