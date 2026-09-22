Juez Ángel Torres admite denuncia contra Jorge Yunda y Carla Cevallos por presunta campaña anticipada

El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, admitió a trámite la denuncia presentada por Michelle Álvarez Solano y Alejandra Moya Alarcón contra Jorge Yunda, candidato a la Alcaldía de Quito, y Carla Cevallos, candidata a la Prefectura de Pichincha, ambos por Avanza.





La causa se tramita por una presunta infracción electoral grave relacionada con actos de campaña anticipada.





Torres dispuso citar a Yunda y Cevallos y les concedió un plazo de cinco días para contestar la denuncia y presentar las pruebas de descargo que consideren pertinentes.





La audiencia oral única de prueba y alegatos fue fijada para el miércoles 7 de octubre de 2026, a las 10:00, en la sede del Tribunal Contencioso Electoral.





El juez también aceptó una prueba testimonial solicitada por la parte denunciante y dispuso que los candidatos cuenten con defensa técnica durante el proceso.





Además, advirtió que, si los denunciados no comparecen a la audiencia y no justifican su ausencia, la diligencia podrá desarrollarse en rebeldía.





La denuncia está relacionada con una presunta infracción electoral grave contemplada en el Código de la Democracia.



