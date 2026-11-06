Neira cuestiona denuncias de persecución política tras acusaciones contra los Estrada y Jacobo Bucaram

José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, cuestionó las denuncias de persecución política tras el anuncio de cargos en Estados Unidos contra Jaime Estrada Bonilla, Jaime Estrada Medranda, Jacobo Bucaram y otros dos ecuatorianos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y las armas.





El funcionario afirmó que el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y el administrador de la DEA anunciaron acusaciones por una conspiración que habría operado durante más de una década. Destacó que entre los procesados existen figuras que ocuparon cargos de elección popular y buscaban continuar en la actividad política.





“¿Seguirán diciendo que es persecución política?”, preguntó Neira. Sostuvo que las acusaciones estadounidenses se sustentan en expedientes y pruebas, y que buscan desmantelar vínculos entre la corrupción política y el narcotráfico.





Neira dirigió sus cuestionamientos contra Rafael Correa y Luisa González. Acusó al correísmo de haberse convertido en un vehículo para el narcotráfico y el lavado de activos, y preguntó qué organización política auspició las carreras de los Estrada y quiénes habrían recibido financiamiento de sus actividades.





El secretario también acusó a ese sector de utilizar recursos ilegales para hacer campaña, cooptar autoridades y funcionarios y aprovechar la administración pública para delinquir. Afirmó que estas prácticas afectan a empresarios y comerciantes y contribuyen a la violencia y al consumo de drogas entre niños y jóvenes.





Neira sostuvo que la cooperación internacional del Gobierno y las decisiones del presidente Daniel Noboa buscan terminar con la impunidad. “En este país no hay intocables, no hay pactos con las mafias y nadie está por encima de la ley”, dijo.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusó a Jaime Estrada Bonilla, Jaime Estrada Medranda, Jacobo Abdalá Bucaram Pulley, Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y conspiración para poseerlas. La acusación sostiene que los Estrada habrían utilizado su empresa de mariscos para enviar cocaína y que, alrededor de 2026, enviaron a Fernández y Briones a reunirse con Bucaram para negociar la exportación de dos toneladas de droga desde Ecuador hacia México, con destino posterior a Estados Unidos.